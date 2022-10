Meral Akşener 'Neşeli Günler' filmiyle Erdoğan'ı eleştirdi: Ufak at Ziya...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Erdoğan'ın vaatleriyle ilgili de Neşeli Günler filmindeki efsane repliğe gönderme yaparak "Ufak At Ziya" çıkışı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kadınlara 'Sürtük' diyebilen bir zihniyetten elbette zarafet beklemiyorum ama gencine 'Aşağılık' demeye hiç mi utanmıyorsun?" Akşener, Erdoğan'ın vaatleriyle ilgili de Neşeli Günler filmindeki efsane repliğe gönderme yaparak "Ufak At Ziya" çıkışı yaptı. Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

Keyifsiz bir dizinin final sezonu geldi

- 20 sezonluk gereksizce uzatılmış, keyifsiz bir dizinin final sezonu sonunda geldi çattı. Emin olun çok az kaldı. Beğenmediği herkese saldıran, hakareti ve iftirayı kendine hak sayan, ülkeye nifak tohumlara eken zihniyetin neden olduğu toplumsal gerilim artık tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Türkiye artık bu gerilimi taşıyamıyor.

Onur Şener cinayeti

- Geçtiğimiz hafta, Ankara’da bir eğlence mekanında yaşananlar bu gerilimin sonucudur. Sanata ve sanatçıya düşman bir iktidarın yönettiği ülkemizde, sırtını iktidara yaslayan herkes kendini her şeyin sahibi zannediyor. Bize de katleden bir sanatçının ardından üzülmek düşüyor. Onur Şener’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Münir Özkul'un Şener Şen'e dediği gibi

- Erdoğan artık söz de veremiyor, dikkat edin. Kendisi de epistemolojik bir kopuş yaşadığından olsa gerek sadece inanıyor. Kıştan yaza, yazdan kışa ertelenen bu mevsimsel sabır döngüsünde olan da milletimize oluyor. İktidarın fantastik modelinin üzerinden tam 10 ay geçti.

- Yılın ilk 8 ayında ihracat sadece yüzde 18 artarken, dış ticaret açığı ise yüzde 146 oranında rekor bir artış gösterdi. Paramız bir yılda yarıya yarıya değer kaybetti. MB'nin kayıp 128 milyar dolarına da 75 milyar dolar daha dahil oldu.

- Hatırlıyor musunuz rahmetli Münir Özkul Şener Şen’e ne diyordu? Ufak at Ziya! Ufak at sayın Erdoğan. Bay krizin tutum ve davranışlarından feyz alan bu anlayışın izleri hemen her gün bir başka saray mensubunun yaptığı açıklamalarda zuhur ediyor.

Millet İttifakı ortakları arası transfer başladı

Millet İttifakı ortakları arasında transferler başladı. DEVA Partisi’nden istifa eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir İyi Parti’ye katıldı. Aydemir’in rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Aydemir, 5 Temmuz'da Akşener'in başdanışmanı olmuştu.

Bir de iktidarın gözbebeği Nebati bakan var!

- Mesela bu ülkede atanamayan bir öğretmen olduğu için utanması gereken MEB Bakanı, bırakın utanmayın şuursuzca “Mühendisler de atanmayor ama böyle ağlamıyorlar” dedi.

- Gereksiz yanan ampül sönecek. Memleketimizin kaynakları hepimize yetecek.

- Bir de iktidarın gözbebeği Nebati bakan var. Sağ olsun, gideni aratmıyor, neşemiz oldu adam. Sabah kalkarsanız kalmak canınız istemez, bakıyorum ne söylemiş enerji doluyorum. Eminim sizde de aynısı vardır. Işıl ışıl dolar işaretli gözleri muhteşem.

Son dönemlerdeki tercihlerine bayılıyorum

- Sayın Erdoğan’ın son dönemlerdeki tercihlerine bayılıyorum. Sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümlede kullanmaya çalışan çocuklar gibi.

- Nebati siyasi tarihimize geçecek bu ibretlik cümle ile diyor ki: Biz bilgiden ve bilimden koptuk, dünyada uygulanan tüm ekonomi modellerini de reddediyoruz, bizi artık ekonomistler değil nörologlar ve davranış bilimciler değerlendirsin diyorlar.

- Buradan sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum, ekonomiyi batırdığın gerçeğini, milletimizi fakirleştirdiğin gerçeğini abuk subuk yalanlarla mı örteceksin? Merkez Bankası’nın bile kasasını boşalttığın gerçeğini lügatlara sığınarak mı örteceksin?

Bunu söyleyen ülkenin cumhurbaşkanı!

- Bir yanda bakanları, bürokratları saçmalamalaya devam ederken sayın Erdoğan ise millete hakaret etmekte yeni yöntemler deniyor. Eskiden dümdüz hakaret ederdi, artık lügatlı sövüyor. Geçen hafta memlekette umudunu kesmek zorunda bıraktığı gençleri hedef aldı. Sayın Erdoğan özetle gençlerimizin daha iyi bir hayat sürme istemeleri süfli bir hevesmiş, yani aşağılık bir hevesmiş. Üstelik bunu söyleyen bu ülkenin Cumhurbaşkanı.

- Kadınlara “Sürtük” diyebilen bir zihniyetten elbette zarafet beklemiyorum ama gencine “Aşağılık” demeye hiç mi utanmıyorsun Gençlere analarının ak sütü gibi helal olan iyi ve haysiyetli yaşama arzusu süfli bir hevesmiş. Daha iyi bir hayat, özgürlük istemek aşağılık bir hevesmiş.

- Bu beyefendiye göre süfli olmayan hevesler nedir biliyorsunuz, mesela ihale kovalamak bilakis asil bir heves.