Green Card 2022 başvuru bugün başladı! Ücretsiz mi, nasıl başvurulur? Green Card başvuru sitesi

5 Ekim Çarşamba günü başlayan Green Card başvurularının detayları merak ediliyor. Green Card ne hemen söyleyelim; Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet etme hakkı sağlıyor. Green Card başvurusu Türkiye'den de yapılabiliyor. Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ücretli mi? Pasaport şartı aranıyor mu? işte Green Card başvuru detayları...

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi Green Card başvuru şartlarını merak ediyor. ABD Freetown Büyükelçiliği Green Card başvuru tarihlerini bir süre önce açıklamıştı.

DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Yani başvurular bugün itibariyle başladı.

Türkiye'den çok sayıda kişinin başvurması beklenen Green Card'da tüm detaylar belli. Green Card ücretli mi? Green Card başvurusu nereden yapılır? Sonuçlar nasıl takip edilecek?

Başvurmak kolay bu hususa dikkat

Green Card çekilişi için başvurular Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) herhangi bir resmi kuruma ihtiyaç duyulmadan kolayca yapılıyor.

Dikkat edilmesi gereken bir durum var. Başvuru sitesi İngilizce... Bu nedenle tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması önemli. Green Card başvurusu yapan kişilerin, bilgilerini hatasız bir şekilde girmeleri şart.

Ayrıca 2022 Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

Green Card başvuru ekranı: Tıklayın

Green Card için başvuru şartları neler?

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

Green Card başvurusu ücretli mi?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.