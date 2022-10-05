Ukrayna Merkez Bankası Başkanı 'bu zor kararı almam gerekti' diyerek istifa etti

UKRAYNA Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Shevchenko sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. 49 yaşındaki Shevchenko "Artık ihmal edemeyeceğim sağlık sorunları nedeniyle bu zor kararı almam gerekti" açıklamasını yaptı.Abone ol
Ukrayna Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruda Shevchenko'nun Devlet Başkanı Zelenski'ye istifa mektubunu sunduğu belirtildi. 49 yaşındaki Shevchenko "Artık ihmal edemeyeceğim sağlık sorunları nedeniyle bu zor kararı almam gerekti" açıklamasını yaptı.
Shevchenko'nun istifasının parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. İstifa onaylanana kadar Merkez Bankası yönetim kurulu'nun normal faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
İstifasının kabul edilmesinin ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kateryna Rozhkova'nın göreve gelmesi bekleniyor.
Ukrayna Merkez Bankası savaş nedeniyle 'temel göstergelerde yaşanan değişim'i gerekçe göstererek Haziran ayında politika faizini yüzde 25'e yükseltmişti.