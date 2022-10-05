Bakan geçirdi sana ne? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer emir verdi herkes 12. sınıfa geçti!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in emriyle, 11. sınıfta kalanların hepsi 12. sınıfa geçti. Okula hiç gelmeyen veya uyuşturucu, bıçakla yaralama dahil disiplin suçundan sınıfta kalan 22 bin öğrenci, hiçbir şart aranmadan 12. sınıfa geçirildi. Anadolu Meslek Lisesi Müdürü “Aynı disiplinsizliği yine yapıyorlar. Uyarıyorum, ‘Bakan sınıf geçirdi. Sana ne?' diye, tehdit ediyorlar. Bakanın yazısı elimizi kolumuzu bağladı. Başarılı öğrencilere haksızlık.” diyerek karara tepki gösterdi.

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TÜRKİYE Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in emriyle, resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili karar gündeme oturdu. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener teklif etti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de onayladı. 81 ile resmi yazıyla iletilen talimatla Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde, 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci 12. sınıfa geçirildi. Okula hiç gelmeyen, uyuşturucu dahil tüm disiplin suçlarından sınıfta kalanlar bir defaya mahsus, bakan emriyle 12. sınıfa çıkarıldı.

Lise müdürü isyan etti : Bakan geçirdi sana ne?

Anadolu Meslek Lisesi Müdürlerinden karara tepki geldi. İsmini vermeyen bir okul müdürü, "bu karar başarılı öğrencilere haksızlık" diyerek şunları söyledi:

-“22 bin öğrencinin çoğu devamsızlık ve uyuşturucu, sigara, kavga gibi disiplin cezasından sınıfta kalanlar. Disiplin suçu almış veya okula 1 yıl hiç gelmediği için devamsızlıktan kalanlar, bakan onayıyla 12. sınıfa geçti. Aynı disiplinsizliği yine yapıyorlar. Uyarıyorum, ‘Bakan sınıf geçirdi. Sana ne?' diye, tehdit ediyorlar. "

İlk kez böyle şartsız sınıf geçirildiler

Teknik Meslek Lisesi Müdürü C.K ise karara tepki göstererek şu bilgileri verdi:

-“Cumhuriyet tarihinde, öğrenciler ilk kez böyle şartsız sınıf geçirildi. Ne suç işlerlerse işlesinler, 12. sınıfa geçtiler. Açık lise ve mesleki eğitime gönderilmeli veya 11. sınıfı tekrar ettirilmeliydiler. Okulumda, böyle 20 öğrenci var. Sigara içen mi ararsınız, bıçak getiren mi? Düzen, nizam kalmadı. ‘Bıçak yasak' diyorum. ‘Bakandan torpilliyim. Karışma müdür' diye, bıçak çekiyor. Okullarda suç artacak.”