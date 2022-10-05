Serenay Sarıkaya pelerini çekti sütyen giymedi tarzıyla olay oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Genç oyuncunun baştan aşağı pembe olan pelerini ve iç çamaşırı giymemesi dikkat çekti. Sarıkaya, aşka dair düşüncelerini de dergiyle paylaştı. Ünlü isim, "İnsanlar birbirlerine birtakım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar." diye konuştu.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak Umut Evirgen'le ilişkisini noktalamıştı. Elle dergisi için kamera karşısına geçen oyuncu, tarzıyla hayranlarını büyüledi. Sadece pembe bir pelerin giyen Sarıkaya, sütyensiz görüntüsüyle odak noktası oldu. Ünlü oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

"İlişkilerde koşulsuz diye bir şey yok"

Aşk hayatıyla da magazin gündeminde sıkça gördüğümüz Serenay Sarıkaya ilişkiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine birtakım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar. O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda.”

"Yorulduk, yürütemedik"

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Sarıkaya ile Evirgen'in, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği konuşuluyordu.

150 bin TL'lik elbisesi olay olmuştu

Serenay Sarıkaya, bir derginin Ekim ayı sayısı için kamera karşısına geçti. Daha önce Hailey Bieber'ın da giydiği fiyatı 150 bin TL olan dünyaca ünlü bir markanın elbisesini, bu kez Serenay Sarıkaya giydi.





Serenay Sarıkaya kimdir?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model.

15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.