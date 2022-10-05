BIST 3.493
DOLAR 18,58
EURO 18,49
ALTIN 1.025,94
HABER /  SPOR

Ajax tarihi hezimete uğradı Napoli'den 6 gol yediler

Ajax tarihi hezimete uğradı Napoli'den 6 gol yediler

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında günün maçları tamamlandı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.

A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

Inter, Barcelona'yı devirdi

Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.

Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de parkta korkunç olay! Kendilerini uyaran adamın boğazını kestiler
İzmir'de parkta korkunç olay! Kendilerini uyaran adamın boğazını kestiler
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında Inter'i galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında Inter'i galibiyete taşıdı
Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak
Bu kış çok zor geçecek! Hepsinin fiyatı zamlanacak 10 liranın altında olmayacak
KKTC'den Birleşmiş Milletler'e rest! Ya bizi tanı ya da hemen topraklarımızı terk et
KKTC'den Birleşmiş Milletler'e rest! Ya bizi tanı ya da hemen topraklarımızı terk et
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alacak! Şartlar belli tarihe dikkat
Benzine ve motorine kallavi zam geldi! İşte 5 Ekim 2022 zamlı benzin ve motorin fiyatları
Benzine ve motorine kallavi zam geldi! İşte 5 Ekim 2022 zamlı benzin ve motorin fiyatları
Beştepe ve AK Parti içindeki 'Kılıçdaroğlu'nun derin kulağı' kim? Başörtüyü de sızdırdılar
Beştepe ve AK Parti içindeki 'Kılıçdaroğlu'nun derin kulağı' kim? Başörtüyü de sızdırdılar
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler
AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler