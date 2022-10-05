Beştepe ve AK Parti içindeki 'Kılıçdaroğlu'nun derin kulağı' kim? Başörtüyü de sızdırdılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde AK Parti'nin yaptığı çalışmaları önceden haber alıp AK Parti duyurmadan "ben yapacağım" diye açıklama yaparak iktidarın icraatlarını "Bak ben söyledim yaptılar" propagandası yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun son başörtü çıkışının da iktidar kanadındaki hazırlığın sızdırılması sonucu olduğu ortaya çıktı. AK Parti ve Beştepe'deki çalışmaları CHP Lideri'ne sızdıranın kimliği merak konusu oldu.

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AK Parti'nin yaptığı kritik çalışmaların CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na önceden sızdırıldığı iddiaları "başörtü" tartışmasıyla yeniden alevlendi. AK Parti'nin başörtü konusunu anayasal güvence altına almaya hazırlandığı çalışmanın Kemal Kılıçdaroğlu'na sızdırıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun da apar topar bir video çekerek "Gelin başörtü sorununu yasal güvence altına alalım" çağrısı yaptığı belirtiliyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum" diyerek başörtü konusunda yaşanan sızıntıyı şöyle aktardı:

Albay'ın başörtü yasağı ve başörtülü stajyer

Son dönemlerde başörtüsüyle ilgili iki olay yaşandı. Biri Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayınladığı bir iç emirle başörtüsüne yasak getirdi. İstanbul’da ise üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, staj için yönlendirildiği koleje, başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti.

AK Parti başörtü için harekete geçti

Bu iki gelişme üzerine AK Parti’de, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapalım arayışı başladı. AK Parti yetkililerinin bir kısmı, “Yasal düzenlemeye gerek yok. Başınızı açacaksınız diye bir düzenleme yapılması doğru olmadığı gibi başınızı örtebileceksiniz diye düzenleme yapılmasına da gerek yoktur” görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu çalışmayı öğrenince...

Bazı üyeler ise yasal düzenlemenin gerekli olduğu görüşünde ısrar etti. Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’de bu yönde bir çalışma yürütüldüğü yönünde bir istihbarat alması üzerine gece yarısı bu açıklamayı yaptığı söyleniyor.

Erdoğan'ın sürprizi ne olacak?

Adı üstünde sürpriz. O nedenle AK Parti yöneticileri ser verip sır vermediler. Ama Anayasa değişikliği konusunda görüş birliğine varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AK Parti Grubu’nda “Gelin Anayasa değişikliği yapalım. Başörtüsü serbestisini anayasal güvence altına alalım” diye çağrı yapacağı söyleniyor.