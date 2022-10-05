AK Parti herkesi televizyon başına çağırdı! İşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı şeyler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında çok önemli bir açıklama yapacağını duyurmuş ve milyonları ekran başına davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin başörtü yasası teklifine karşı "Gelin, başörtüsünü anayasal güvence altına alalım" teklifi yapacağı öğrenildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtü sorununu tarihe gömecek yasa teklifi vereceğiz" çıkışının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır" açıklaması merak uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ne açıklayacağı belli oldu.

Başörtüsüne anayasal güvence!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Grup toplantısında ne açıklayacağına ve gündemine nelerin olacağı belli oldu. Erdoğan'ın başörtüsü konusunu bir adım daha öne çekerek tüm partilere "Gelin, başörtüsünü anayasal güvence altına alalım" teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Yasa Meclis'te değişebilir ama...

CHP'nin Meclis'e verdiği başörtü yasası teklifindeki handikaba dikkat çeken AK Parti kurmayları, "Daha sonra yasal bir düzenleme ile meclisteki herhangi bir oylamada değişikliğe gidilebilir. Eğer; anayasal güvence altına alınırsa başörtüsü konusu, gerçekten temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün olabilecek" değerlendirmesi yapıyor.

Yeni Anayasa'nın içinde yer alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül'deki yeni yargı yılının başlaması töreniyle 1 Ekim'de Meclis'in açılması törenlerinde yeni anaya sa çağrısı yapmıştı. AK Parti kurmayları, yeni anayasa konusunda kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıldığını belirterek, "Yeni anayasa çalışmasının altbaşlıklarından biri olarak başörtüsü konusu ele alınacak. Bu şekilde anayasal güvence altına alınacak" bilgisini verdi.

Alevi ve Kürtlerle ilgili düzenlemeler

Erdoğan'ın hak ve özgürlüklerle ilgili olarak bir anayasa paketi çalışmasının sürdüğününün müjdesini vereceği belirtilirken, paketin içeriğinde Alevi ve Kürtler’le ilgili düzenlemelerin de yer alacağı ifade edildi.