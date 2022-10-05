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Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!

Libya'dan Yunanistan'a rest: Sizi ilgilendirmez!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamude, ülkesinin, Girit'in karasuları konusunda Yunanistan ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

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Trablus merkezli "February" televizyon kanalına konuşan Hamude, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat muhtırası aleyhindeki açıklamaların, bilgi eksikliğinden ve söylentilerden kaynaklandığını belirterek, "Mutabakat muhtırası karşılıklı Libya-Türk meselesidir ve bu meseleye müdahaleyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutabakat muhtırasının Libya'nın enerji alanındaki potansiyeli açısından önemli fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Hamude, "Libya, Girit'in karasuları konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değil ve bazı anlaşmazlık konuları var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için dün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmeler yapılmış ve Libya tarafı ile hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıraları imzalanmıştı.

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