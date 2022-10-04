TUSAŞ'tan müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara’da müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Adı geçen kişilerinden görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayıyla ilgili olarak, olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır. İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Tusaş'tan da açıklama geldi: İşten çıkarıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.