Duşa girmeden önce mutlaka hava durumuna bakın! Eğer hava fırtınalıysa hemen banyodan çıkın

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi, fırtınalı havalarda yapılması oldukça tehlikeli olan şeyleri sıraladı. Bunlar arasında en dikkat edilmesi gereken duş almak olurken, teknolojik aletlere dokunmanın risklerine de değinildi.

Abone ol

Fırtınalı ve şimşekli havalarda yapılmaması gerekenler denildiği zaman akla ilk olarak ağaç altında bulunmamak gelir. Ancak yapmamamız gereken daha önemli şeyler de bulunuyor. Bunlardan biri ise duşa girmek...

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi'ne (CDC), bu konuyla ilgili uyarılarda bulunurken yıldırım sıhhi tesisattan geçebileceği için "Fırtına sırasında tüm sudan kaçınmak en iyisidir. Duş almayın, banyo yapmayın, bulaşık yıkamayın" şeklinde açıklama yaptı..

AFAD da benzer önerileri sıralarken şu uyarıları yapmıştı:

Bahçe ve balkonundaki hafif eşyaları ve taşınabilir metal araçları içeriye al. Pencere ve kapıları kapat, yıldırım sizi açık pencereden girerek de çarpabilir. Kapatılamayan kapı ve pencerelerden, soba, ocak ve şöminelerden, radyatörlerden, metal borulardan, lavabo ve küvetten, fişi prize takılı elektrikli ev aletlerinden ve kablolu telefonlardan uzak dur. Banyo yapma, elle bulaşık yıkama ve metal su tesisatından uzak dur. Çamaşır ipindeki çamaşırları toplama.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Dairesi'nin önerileri şu şekilde:

Sudan uzak durun

Yıldırım, bir binanın su tesisatından geçebileceğinden, fırtına esnasında banyo yapmayın, duş almayın, bulaşık yıkamayın veya suyla başka herhangi bir temasta bulunmaktan kaçın. Şimşeğin sıhhi tesisattan geçme riski plastik borularda metal borulardan daha az olabilir. Bunun yanı sıra, çarpma riskinizi azaltmak için şimşekli bir fırtına esnasında tesisat ve akan su ile herhangi bir temastan kaçınmak en iyisidir.

Elektronik cihazlara ara verin

Bilgisayarlar, laptoplar, oyun sistemleri, çamaşır makineleri, kurutucular veya sobalar gibi elektrik prizine bağlı hiçbir şeyi kullanmamaya çalışın. Yıldırım, elektrik sistemlerinden, radyo ve televizyon alım sistemlerinden ve beton duvarlar veya döşemelerdeki herhangi bir metal tel veya çubuktan rahatlıkla geçebilir. Cihazlarınızı korumak için evinizde tüm evi kapsayan aşırı gerilim koruyucular kullanın

Pencereler, kapılar, sundurmalar ve beton

Pencerelere ve kapılara, verandalara yaklaşmayın. Fırtına esnasında beton zeminlere uzanmayın veya beton duvarlara yaslanmayın. Şimşek, beton duvarlarda veya döşemelerde herhangi bir metal tel veya çubuktan kolaylıkla geçebilir.

Kablolu telefon kullanmayın

Kablolu telefonların fırtına esnasında kullanılması güvenli değildir. Bu sebeple bu cihazları kullanmayın. Fakat fırtına esnasında kablosuz veya cep telefonu kullanmak güvenlidir.