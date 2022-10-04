Zelenskiy ipleri tamamen kopardı! İmzayı attı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile herhangi bir müzakere yapılmamasını içeren kararnameyi imzaladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyinin hazırladığı, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre kararnamenin ilk maddesinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesine yer verildi.

Kararnamede ayrıca, “Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır” maddesine yer verildi. Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi, ordunun güçlendirilmesi, uluslararası askeri ve teknik yardımın arttırılmasının sağlanması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, savunma-sanayiinin geliştirilmesi gibi tedbirler de alınırken, kararnamenin yürürlüğe girdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova yönetiminin 30 Eylül’de Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etme kararı almasının ardından Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni toplamıştı. Zelenskiy toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak" ifadelerini kullanmıştı.