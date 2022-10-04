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PKK aynı gün 63 kişiyi öldürdü bebekten 96 yaşındaki vatandaşa kadar camide toplayıp katletti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK aynı gün 63 kişiyi öldürdü bebekten 96 yaşındaki vatandaşa kadar camide toplayıp katletti

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Mardin ve Siirt’te 4 Ekim 1993 yılında aynı gün yaptıkları köy baskınıyla aralarında ismi konulmamış bebekten 96 yaşında kadar 63 kişi katletti.

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Bölücü terör örgütü PKK, Mardin'in Midyat ilçesinde, 4 Ekim 1993’te Kayalıpınar Mahallesinde ilçe merkezine giden sivil vatandaşları taşıyan minibüsü hedef aldı. Eli kanlı örgüt, tuzaklamış olduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak ettirmesi sonucunda 8’i çocuk 26 sivil vatandaşı katletti. Terör eyleminde 3 sivil vatandaş da yaralandı.

Terör örgütü PKK, 4 Ekim 1993 yılında kanlı eylemine ara vermeyerek aynı gün Siirt’tin Şirvan ilçesinde de eylem gerçekleştirdi. Örgüt, Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde aralarında ismi konulmamış bebekten 96 yaşındaki vatandaşa kadar camide toplayıp katletti. Bu olayda da 12 kişi yaralı kurtuldu.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları, 4 Ekim 1993 yılında aynı gün Siirt ve Mardin’in ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı köy baskınlarında her iki eylemde aralarında ismi konulmamış bebekten 96 yaşındaki vatandaşa kadar tarayarak ve bombalı saldırı ile toplamda 63 kişiyi katletti.
Her iki ilin ilçesinde sivil şehitler, devlet görevlileri, gaziler ve şehit yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Aileler, teröre lanet okudu.

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