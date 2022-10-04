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Odunun külünü dökmeyin kullanın! Nasıl yani dedirtecek faydalarına bakın

Odunun külünü dökmeyin kullanın! Nasıl yani dedirtecek faydalarına bakın

Kışın ısınmak için odun ateşinden yararlanıyorsanız, odunun küllerini atmayın mutlaka kullanın. Odun külü ne işe yarar ki diye merak ediyorsanız bu haberi okuyunca yok artık diyeceksiniz. Odun külünün güzellikten, ev temizliğine, bahçe işlerinden, kozmetiğe kadar neredeyse 70 farklı alanda birçok yararı var.

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Ateşin ilk bulunduğu yıllardan beri ısınmak için en çok tercih edilen elementlerden biri olan tahta günümüzde de oldukça sık kullanılıyor. Özellikle kışın ısınmak için kullanılan odunun külü de kendisi gibi değerleymiş. Meğerse odun külü; gıdayı saklamakta, bahçe işlerinde, toprak objeler yapımında, zararlı mücadelesinde ve hatta kozmetikte değerli bir kaynak olarak kullanılıyormuş. Hatta çamaşır sodası keşfedilmeden çok önce, odun külünün kullanıldığını biliyor muydunuz?   

İşte odun külünün faydaları

Odun külü bir çöp değildir. Çok fazla mineral ve vitamin içerir. Kimyasal kullanmak istemeyen herkes tavsiye ederim. Odun külünü bir kovaya koyup üzerine su ekleyip 10 veya 15 gün bekletin. Külün posası dibe çökecektir.

Saçlarınıza ve cildinize sürün

Üstte kalan su ile saçlarınızı cildinizi temizleyebilirsiniz. Ayrıca bulaşık, çamaşır, gümüş parlatma ve diş beyazlatmada kullanabilirsiniz. Kovanın dibinde kalan kül posası ile derilerinin temizleyebilirsiniz.

Odun külünü  çöpe atmak yerine sebze ve çiçeklerinizin dibine dökerseniz hem besler hem böceklenmesini engellersiniz. İnsanlar kimyasallarla tanışmadan önce külü her analıda kullanmışlar ve zararını görmemişlerdir.

Bahçede böceklerden kurtulmak için kullanılır

Ekinlerin etrafında bir odun külü çemberi oluşturmak, sümüklü böceklerin ve salyangozların bitki yataklarına geçmesini önler. Bunu, özellikle salyangoz ve sümüklü böceklere karşı hassas olan, kendi yetiştirdiğimiz shiitake mantarlarımızda kullanıyoruz. Ayrıca marul gibi yapraklı bitkiler için de iyi bir çözümdür.

Odun külü bariyeri yalnızca yağmur yağana veya kül ıslanana kadar etkilidir; bu talihsiz bir durumdur çünkü düzenli olarak yeniden uygulamanız gerekecektir. Avantajı ise, hasat zamanında kolayca yıkanacak olmasıdır

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