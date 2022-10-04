Hande Sarıoğlu deri pantolonu ile yürekleri hoplattı! "Ben ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinin başında yer alan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen ünlü sunucu bu kez de deri pantolonu ile yürekleri hoplattı.

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Televizyon dünyasından elini eteğini çekerek, dijital işlere yönelen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine yön vermeye devam ediyor. Daha önce bir çok paylaşımı ile sosyal medyayı sallayan güzel isim bu kez deri pantolu ile "Ben yine ateş ediyorum" dedi ve takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Dijital'e geçti yıldızı parladı

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Daha sonra sosyal medyaya ve dijital projelere ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri olmayı başardı. YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

"Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin"

Geçtiğimiz günlerde estetikli ve estetiksiz haliyle gündeme gelen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Instagram'da cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Adından sık sık söz ettiren güzel ismin son paylaşımı adeta olay oldu. Instagram'da 450 bin civarı bir takipçisi Sarıoğlu, "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyip izleyin arkadaşlar" diyerek paylaştığı deri pantolunlu videosu ile takipçilerini adeta büyüledi. 34 yaşındaki ünlü ismin takipçileri gönderinin altında, "Çelik yelek dayanmaz", "Hande yapma yanarız Hande", "Ateş etmek ne kelime, yakıyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Hande Sarıoğlu'nun yürek hoplatan paylaşımı;

Estetik açıklaması olay olmuştu

Hande Sarıoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek göğüslerini yaptırdığını açıklaması yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıoğlu açıklamasında, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.

Hande Sarıoğlu kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine sık sık gelen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra ekran önünde olmayı tercih eden Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde kısa süreliğine yer aldı. Daha sonra 2011 yılında Ümit Erdim ile birlikte röportaj yapan Hande Sarıoğlu, akabinde spor alanında sunuculuk yapmaya başladı. Son olarak Habertürk ekranlarında spor porgramı sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıklamıştı. Bu olaydan sonra adını duyuran ve sosyal medyadan aktif olan Sarıoğlu, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşmaya başladı ve daha çok dijital olan projelerde yer almaya başladı.