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Tarife değişti! Yüzde 100 zam geldi karar Resmi Gazete'de

Tarife değişti! Yüzde 100 zam geldi karar Resmi Gazete'de

Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı.

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Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı.

Ödenecek tutar taraf sayısına ve konuya göre belirlenecek

Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.

NTV'de yer alan habere göre ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.

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