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Milyonlarca öğretmenin beklediği haber! MEB duyurdu süre uzatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca öğretmenin beklediği haber! MEB duyurdu süre uzatıldı

Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı. Başvurular, 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

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