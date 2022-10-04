Bu lezzeti yemek için Antep'e gitmeye gerek yok ustasından nam-ı diğer yassı kadayıf tarifi

Adana ve Hatay yöresine ait taş kadayıf lezzetiyle damak çatlatan tatlılardan. Yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf tarifi ve malzemeleri listesi ile taş kadayıf yapımının püf noktalarını sizler için derledik.

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Damakları çatlatan, şerbeti tam kıvanımda bir tatlıya kim hayır diyebilir ki... En güzel tatlıları Adana, Antep ya da Hatay yenir denir ama size vereceğimiz bu tarifle kendi mutfağınızın ustası olacaksınız. Adana ve Hatay usulü taş kadayıf tarifini sizler için derledik. Adı her ne kadar kadayıf olsa da içinde kadayıf olmayan taş kadayıf yassı kadayıf olarak da biliniyor. Özel bir hamura sahip olan ve içi cevizli şahane bir lezzet olan taş kadayıf tarifi için gerekli malzemeler listesinde şunlar var:

Hamurunu hazırlamak için neler yapılır?

Hamuru için; 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı instant maya, bir tutam tuz ve şeker.

Şerbeti için; 2 ölçek şeker, 2 ölçek su, 2- 3 damla limon

İç harcı için; dövülmüş ceviz, tarçın

Kızartmak için; sıvı yağ

Şimdi gelelim kadayıfımızı hazırlamaya

Öncelikle şerbeti hazırlayıp ılınınca soğuması için buzdolabına kaldırın. Daha sonda hamur malzemelerini karıştırıp dinlendiriyoruz. Ortalama 20 dakika daha sonra krep tavasında 1 yemek kaşığı kadar döküp, göz göz olunca spatula yardımıyla servis tabağına alıyoruz bütün hamurumuz bitene kadar yapıyoruz daha sonra pişmeyen kısmına dövülmüş ceviz koyup yarım daire olacak şekilde uç kısımlarını birleştiriyoruz. Daha sonra hamurları kızgın yağda kızartıyoruz. Daha sonra dolaptan şerbeti alıp hamurlar sıcakken soğuk şerbete atıyoruz. Şerbetin için 4-5 dakika bekletip servise hazır hale getiriyoruz.

Nedir bu işin püf noktası

Hamuru hazırladıktan sonra mayalanması için mutlaka bir süre bekletmelisiniz. Şerbet soğuk tatlı ise sıcak olmalı.

İç dolgusuna cevizle beraber tahin de ekleyebilirsiniz. Yumurtalı seviyorsanız, kadayıfları yumurtaya buladıktan sonra da kızartabilirsiniz.

Şerbet tatlıya sıcak mı, soğuk mu dökülür?

Tıpkı şerbet malzemeleri gibi şerbetin sıcak ya da soğuk olması da tatlının çeşidine bağlıdır. Ancak genelde biri sıcaksa, çekmesi için diğerinin de soğuk olması gerekir. Eğer tatlı sıcaksa, şerbeti soğuk kullanmalısınız. İkisi sıcak olduğunda, tatlınız hamur olabilir. İkisinin de soğuk olma durumunda, şerbetiniz çekmez. Bunun yanında, baklava gibi tatlılarda, tatlı güzel pişerse hem şerbet hem de baklava sıcakken dökülür.