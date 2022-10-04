Banyoların korkulu rüyası klozetteki sarı lekeleri bu yöntemle anında temizleyebilirsiniz

Klozetler, en çok kireçlenen ve lekelenen yerlerin başında geliyor. Özellikle beyaz rengi sebebiyle tüm lekeleri gösteren klozetler, bu sebeple oldukça rahatsız edebiliyor. Peki klozetlerdeki bu sarı lekeler nasıl temizlenir?

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Banyolardaki nemden veya sudan dolayı meydana gelen kireç, türlü problemlere sebep olabiliyor. Sağlık açısından oldukça zararlı olan bu kireçlenme, özellikle tuvaletlerde ciddi sorunlara yol açıyor. Bunun üzerine bir de borular tıkanınca durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, meydana gelen bu kireç lekelerinden nasıl kurtulabilineceğine dair önemli ip uçları verdi. Özellikle yardım isteyen bir kullanıcıya, diğer kullanıcıların önerilerinin arasında "kola" kullanması da oldukça dikkat çekti.

"Bir gece bekletin"

Belinda Foley, adındaki sosyal medya kullanıcısı, gece klozete kola döktükten sonra sifonu çekmemeleri gerektiğini ve sabah kadar beklemelerini gerektiğini belirtti. Birçok kişiden buna benzer yorumlar alan kullanıcı, kabartma tozu ve beyaz sirkeden daha etkili olduğuna dair yorumlar aldı.

Birçok insanın benzer deneyimlerini yaşamasının sonrasında, denemelerini paylaşan kullanıcılar, bir hayli etkili bir yöntem olduğuna dair kendi anılarını paylaştı.

Uzman isimler kolanın sitrik, tartarik ve fosforik asit olmak üzere üç farklı asidi barındırdığını ve bu asitlerin her birinin kireç gibi yaygın tortu kalıntılarının giderilmesine destek olduğunu semptomlar.

"Yüksek fosforik asit oranı"

İlginç bir şekilde kola, birçok temizleme spreyinden daha fazla fosforik asit içermesinden dolayı daha etkili bir çözüm yöntemi haline gelebilir.

Klozetlerin beraberinde, duş başlıkları, musluklar veya evdeki diğer kireç kalıntısı bulunan yüzeylerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik ovalamaya gerek kalmadan kısa sürede temizlemeyi mümkün hale getiren bu yöntem sayesinde her zeminde parlak ve izsiz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Sitrik asit etkisi

Kolanın dışında limon da içeriğindeki yoğun sitrik asit sayesinde benzer bir etkiyi sağlayabilir. Bunun beraberinde kalsiyum karbonat, limon suyu ile bir araya geldiğinde bir saat kadar kireçlerin üzerinde bekletilmesi halinde parçalanarak kirecin sökülmesine neden olur.