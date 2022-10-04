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6 takım gol atamadı! Sezonun en az gollü haftası geride kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
6 takım gol atamadı! Sezonun en az gollü haftası geride kaldı

 Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada oynanan maçlarda takımların hücum performansları düşük seviyede kaldı ve sezonun en az golü atılan haftası yaşandı.

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Ligin 8. haftasında oynanan 9 maçta sahaya çıkan 18 takım toplam 16 gol atabildi. Maç başına 1,77 gol ortalamasının yaşandığı hafta da takımlar genel olarak hücum performanslarıyla futbolseverleri mutlu edemedi.

 8. haftada 6 takım gol atamadı

Süper Lig'de geride kalan haftada 6 takım gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Galatasaray ve Hangikredi Ümraniyespor rakip fileleri havalandıramadı.

Dört büyüklerin aralarındaki maçlar golsüz başladı

Futbolda "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu sezon aralarında oynadığı maçlarda henüz gol sesi çıkmadı.

Sezonun 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray ile 8. haftada yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında futbolseverler gol izleyemedi.

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