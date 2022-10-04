Devlet Bahçeli'den flaş EYT ve kuzey Ege adaları açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.” dedi. Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisinin hukuken artık Türkiye'de olduğunu söyleyen Bahçeli, "Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

EYT düzenlemesi

''TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.''

Anket şirketlerine tepki

"Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş sefillere hatırlatırım ki, Türk Milleti var olduğu sürece 3 hilalin önü kesilemez. MHP, Türkiye'nin son siperidir. Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş. Bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Milletimiz ne diyorsa onun gereğini yaparız. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanlara aziz Türk Milleti zamanı geldiğinde hesabı çekmek için bekliyorlar. Anayasa değiştirme çoğunluğu için her şeyi yapacağız. "

"8 Ekim'den itibaren sefere çıkıyoruz"

"Cumartesi günü başlamak suretiyle 'adım adım 2023 köyüm benim' sohbet toplantıları ile vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. Köylerde olacağız, köylülerimizi ziyaret edeceğiz. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız. 'Aday belli, karar net' diyeceğiz. Bizim adayımızın sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. "

"Göz koyanların gözünü oyarız"

"Yunanistan'ın 12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. Aslında bu adaların yalnızca kullanım hakkı Yunanistan'da kalmıştı. Bu anlaşmanın 13. maddesine göre Yunanistan'ın adaları askeri olarak kullanamayacağı hükme bağlanmıştı. Kuzey Ege denizinde askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen adaların hepsi asker ve silahla doldurulmuştur. Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisi kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye'dedir. Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Yunanistan Başbakanı baltayı taşa vurmuş, yalnız değiliz; Allahımız var, milletimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez."

Kılıçdaroğlu'na DNA testi tepkisi

"CHP'nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Bu terörist CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. PKK'nı sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, terörist için DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin yolundasın, haber kaynakların nerede ve kimlerdir? DNA testi isterken hiç mi utanmadın?"

"Milletvekillerinden başlasın başörtüsüne"

Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne.''