Eşinin şehit düştüğü Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na 14 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş, eşinin eşyalarını ve Aktütün'den getirdiği toprağı evinde saklıyor. Üç çocuk annesi İlbaş, "İçerisinde eşimin canı, kanı var. Hatıralarıyla hasret gideriyoruz" dedi.
Siirt'te yaşayan Asuman İlbaş, 3 Ekim 2008'de terör örgütü PKK mensuplarınca Aktütün Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda eşini şehit verdi. 17 askerin şehit olduğu saldırının ardından eşinin şehadet haberini 2 aylık hamileyken öğrenen İlbaş, 7 ay sonra dünyaya gelen oğluna eşinin ismini verdi.
Evinin bir köşesini eşinin eşyalarına ayıran 3 çocuk annesi İlbaş, şehitten geriye kalan fotoğraflar ile kravat, künye, çakmak, tespih gibi eşyalara özenle bakıyor. İlbaş, çocuklarıyla gittiği Aktütün Sınır Karakolu bölgesinden 5 ay önce getirdiği bir avuç toprağı da evinde saklıyor.
Oğlu Davut ile eşinin kabrini sık sık ziyaret eden İlbaş, eşi ve tüm şehitler için dua ediyor. Asuman İlbaş, AA muhabirine, eşinin hatırasını hayatı boyunca yaşatacağını söyledi.
"Eşimin, hamile olduğumu haber vermeden şehadete ulaşması beni yaralıyor"
Eşinin, 2 çocuk babasıyken askere gittiğini belirten İlbaş, "Eşim şehit düştüğünde 2 çocuğumla annemlerde kalıyordum. Eşime hamile olduğumu haber vermeden şehadete kavuştu. O zaman sürekli bölgede olduğu için ona haber verememiştim." dedi.