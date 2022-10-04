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Ömer Çelik'in Türkiye çağrısının ardından CHP'den flaş açıklama

Ömer Çelik'in Türkiye çağrısının ardından CHP'den flaş açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" sözlerine yanıt verdi. Öztrak Twitter hesabından paylaşımında "Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, çarşamba randevunuzda "hemen seçim" kararı almanızdır." ifadesini kullandı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Çarşamba günü hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacak, herkesi ekran başına bekliyoruz" paylaşımı yapmasına yanıt verdi.

Öztrak Twitter hesabından paylaşımında, "Sn. Ömer Çelik, 20 yılın sonunda hak ve özgürlükler konusunda AK Parti’nin ülkemizi getirdiği nokta milletin malumudur. Bu dakikadan sonra, metal yorgunu kadrolarınızın millet için atabileceği tek hayırlı adım, çarşamba randevunuzda "hemen seçim" kararı almanızdır." ifadesini kullandı.

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