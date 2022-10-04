Ramazan Kadirov şoke etti! 14, 15 ve 16 yaşındaki 3 oğlunu savaşa yolluyor bakın kaç eşi var

ÇEÇENİSTAN lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'daki cepheye reşit olmayan oğullarını göndereceğini duyurdu. Ramazan Kadirov'un, "Yakında cepheye gidecekler" dediği 3 oğlu 14, 15 ve 16 yaşlarında... Ramazan Kadirov'u eşi kim bakın kaç çocuğu var.

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RUSYA Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, oğullarının Ukrayna'daki özel askeri harekatın yapıldığı bölgede savaş becerilerini sergilemeye hazır olduğunu söyledi.

"Çocuklarım yakınca cepheye gidecek"

Ramazan Kadirov'un savaşa göndereceği oğulları henüz çocuk yaşta. En küçükleri 14 olan çocukların ortancası 15 en büyüğü de 16 yaşında.

Şaka yapmıyor gerçekten yolluyor

Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaka yapmıyorum. Kendilerini gerçek savaş meydanında göstermenin zamanı geldi. Bu onların seçimi, ben sadece memnuniyetle karşılıyorum. Yakında cepheye gidecekler ve temas hattının en çetin bölgelerinde yer alacaklar" ifadelerine yer verdi.

Çocuklara özel tim eğitimi aldırmış

Ramazan Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşındaki üç oğlunun küçük yaştan itibaren Rusya Özel Harekat Timi Üniversitesi nezdinde askeri hazırlıktan geçtiğini ve silah eğitimi aldığını ifade etti.

Ramazan Kadirov'un kaç eşi var?

8 çocuk babası olan Ramazan Kadirov, Çeçenistan'da kadınları sosyal hayatın dışına iten baskıcı bir yönetim sergiliyor. 30.000 kişilik şahsi ordusu olduğu iddia edilen Ramazan Kadirov'un resmi olarak bir eşi var görünüyor. Karısının ismi Medni Musayevna Kadirova... (Aşağıdaki fotoğrafta son tarafında yer alan kişi)... Ramazan Kadirov'un resmi eşi dışında başka eşleri de olduğu söyleniyor. Ancak o eşlerine dair veri bulunmuyor. Ramazan Kadirov'un üzerine kayıtlı olan 8 çocuğundan 2'si evlatlık. Ramazan Kadirov'un resmi eşi olan Medni Kadirova bir butik işletiyor ve tesettürlü kadın kıyafetleri satıyor.

Ramazan Kadirov 2021 yılında kızı Ayşat Kadirov'u Çeçenistan Kültür Bakanı yaptı. 23 yaşında olan kızı Ayşat Kadirov yukardaki fotoğrafta sağ tarafında yer alan kişi...

Ramazan Kadirov kimdir? Babası Rusya'ya karşı savaşmıştı ama...

5 Ekim 1976 doğumlu olan Ramazan Kadirov, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın üçüncü devlet başkanı. İmam olan babası Ahmet Kadirov'un kişisel şoförlüğü ve korumalığı görevini üstlenen Ramazan Kadirov, her zaman onu örnek aldığını söyledi. Ahmet Kadirov, Birinci Çeçen Savaşı sırasında Ruslara karşı savaşmış, ancak İkinci Çeçen Savaşı sırasında taraf değiştirerek Rusya'ya bağlılığını bildirmişti.

Babası 9 Mayıs 2004 tarihinde Grozni'de II. Dünya Savaşı Zafer Günü kutlamaları sırasında Çeçen radikal cihatçılar tarafından düzenlenen bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 2011 yılında 30'una basınca Ramazan Kadirov Çeçenistan'ın başına geçti.