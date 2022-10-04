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Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretine zam istedi yönetim sıcak bakmadı

Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretine zam istedi yönetim sıcak bakmadı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olurken istediği yıllık ücret de belli oldu.

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Okan Buruk yönetimindeki yeni Galatasaray'da sezona etkisiz başlayan genç yıldızın kariyeri tepetaklak bir düşüş yaşadı.

Takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için Galatasaraylı taraftarlar, yedek kalması gerektiğini savundu.

Yabancı kuralı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmeyen genç oyuncu için teknik direktör Okan Buruk'un son oynanan Adana Demirspor maçının ardından bir çözüm bulması bekleniyor.

Öte yandan çıkan haberlerde Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücretini de az bulduğu söylenen arasındaydı.

20 milyon TL istedi

Sabah gazetesinin haberine göre Genç oyuncunun etkisiz kalan performansı buna bağlanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde istediği yıllık ücret de ortaya çıktı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Aktürkoğlu'nun yıllık 20 milyon TL'lik talebine yönetim yanaşmıyor.

Geçen sezon ücreti 7 milyon TL'ye yükseltilen Kerem Aktürkoğlu'nun zam isteğine yönetim sıcak bakmıyor.

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