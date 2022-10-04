İngiliz hükümeti U dönüşü yaptı isyan sonrası teslim oldular

İngiltere'de gazete manşetlerinde bugün, hükümetin farklı birçok kesimin tepkisini çeken ve ülkeyi ekonomik çalkantıya sürükleyen vergi indirimi planından geri adım atması var.

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İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün, en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten yüzde 40'a çeken bütçe düzenlemesi teklifinin geri çekildiğini açıklamıştı.

Hükümetin bir kuşağın gördüğü en büyük vergi kesintisi paketini 23 Eylül'de açıklamasının ardından İngiltere ekonomisi büyük bir türbülansa girmişti.

"Truss ve Kwarteng'in küçük düşürücü U dönüşü"

Gazeteler bu U dönüşünün, hükümet ve Başbakanlık görevini henüz bir ay önce devralan Liz Truss için "küçük düşürücü" olduğu yorumunu yapıyor.

Financial Times, başyazısında "Truss ve Kwarteng'in küçük düşürücü U dönüşü" başlığını kullanıyor.

Gazete hükümetin İngiltere ekonomisinin itibarını yeniden kazanması için hükümetin daha fazla adım atması gerektiği görüşünü dile getiriyor:

"U dönüşleri sürerken, en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten 40'a indirme planından geri adım atması Truss hükümeti için özellikle küçük düşürücü oldu. Bu adım, ciddi piyasa çalkantısı ve kendi partisinin milletvekillerinden gelen sert eleştirilere karşı Truss'ın Kwarteng’in radikal mini bütçesini inatla savunmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi".

"Bu geri adım siyasi baskıyı biraz azaltsa da, hükümetin İngiltere ekonomisi ve kendi ekonomik itibarını düzeltmek için çok daha fazla adım atması gerek".

Gazete, Truss'ın, piyasadaki tüm kaosa rağmen, parlamentodaki "isyan" sonrası teslim olduğu yorumunu yapıyor.

"Daha temelde, bu U dönüşü, İngiltere'nin borç dinamikleri üzerinde çok küçük bir etki yapacak... İngiltere Merkez Bankası'nın hala, enflasyonist baskılara karşı faiz oranlarını artırması gerekecek. Başbakanın planları hala vergi indirimleri yoluyla büyümeyi teşvik ederek borçları ödeyebileceğine dair temelsiz inanç üzerine kurulu".