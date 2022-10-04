Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıkmıştı

CHP lider Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvenceye almak istediklerini söylese de geçmişinde tam tersini savunuyordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme" adı altında, başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi sunacaklarını açıklaması, yeni bir tartışmayı başlattı.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının seçim malzemesi olduğu savunulurken, kendisinin de daha önce başörtüsü karşıtlığına dair açıklamaları da bu savı destekler nitelikte.

İlkokulda başörtüsü serbestliğine de karşı çıktı

Nitekim Kılıçdaroğlu, 2010'da AK Parti'nin, başörtüsünün ilkokullarda da serbest olması için başlattığı çalışmayı eleştirerek, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer vermişti:

"Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlıl ödülü alındı, kafa yine aynı kafa :)"