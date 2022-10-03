Deniz Uğur kaç kez evlendi son eşi Erdinç Gülener kimdir? Reha Muhtar'ın bilinmeyen eşi

Reha Muhtar ile 2 çocuk sahibi olan Deniz Uğur 3 kez evlendi. Deniz Uğur'un ilk eşi İsmail Hakkı Sunat kötü bir olay sonucu öldü. Peki Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener TRT1 dizisinde Çağrı Bey rolünde. Reha Muhtar ile Deniz Uğur evlendi sanılır ama aslında Reha Muhtar sadece bir kez evlendi. Reha Muhtar'ın pek bilinmeyen eşinin ismi Selin Çağlayan...

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Reha Muhtar ile hiç evlenmeyen Deniz Uğur 3 kez evlilik yaptı. İlk eşini çok bilen yoktur. Deniz Uğur ilk evliliğini Şirzat Bilallar ile 1992 yılında yaptı. Deniz Uğur ilk eşi ile olan evliliğini 3 yıl sürdürdü. 1995 yılında Deniz Uğur ilk kocasından boşandı. Deniz Uğur'un ilk evliliğinden çocuğu yoktur.

Deniz Uğur'un ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat neden öldü?

Deniz Uğur ilk eşinden boşandıktan sonra ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat ile 1996 yılında evlendi. Deniz Uğur'un bu evliliğinden 1998 yılında dünyaya gelen otizm engelli Engin Deniz Sunat adında bir oğlu var. Deniz Uğur'un ikinci eşi İsmail Hakkı Sunat da onun gibi bir tiyatro oyuncusuydu. Deniz Uğur, 1996 yılından evlendiği İsmail Hakkı Sunat'ı 14 Temmuz 2004 tarihinde kaybetti. İsmail Hakkı Sunat, gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

Deniz Uğur - Tamer Karadağlı ilişkisi eşini boşadı

Deniz Uğur ilk eşi İsmail Hakkı Sunat'ı 2004 yılında kaybettiğinde rol aldığı bir dizi sırasında Tamer Karadağlı ile tanıştı. Yağmur Zamanı isimli dizide partneri olan Tamer Karadağlı ile yasak ilişkisi başladı. Yasak ilişki diyoruz zira o sırada Tamer Karadağlı Arzu Balkan ile evliydi. Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı Deniz Uğur ile aldatınca günlerce magazin gündeminde kaldılar. İkilinin 2004 yılında sette başlayan yasak ilişkisi 2006 yılında bitti. Tamer Karadağlı'nın bu yasak ilişkisi ortaya çıkınca eşi Arzu Balkan da boşandı.

Deniz Uğur'un son eşi Erdinç Gülener kimdir?

Deniz Uğur sansasyon ve talihsizlik dolu özel hayatında mutluluğu son eşi Erdinç Gülener'de bulmuş görünüyor. Dizi oyuncusu olan Erdinç Gülener'i Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinden hatırlarsınız. Deniz Uğur ve Erdinç Gülener taze evli sayılırlar. 2021 yılında evlenen çiftin bu evlilikten henüz çocukları yok. Erdinç Gülener'in ilk eşinden Yağmur Gülener isminde bir kızı bulunuyor.

Oyuncu olan Erdinç Gülener, şu anda TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey rolüne hayat veriyor.

Reha Muhtar kaç kez evlendi eşi kimdir?

Reha Muhtar Deniz Uğur ile evlendi sanılsa da aslında sadece bir kez evlendi. Reha Muhtar'ın eşinin ismi Selin Çağlayan... Reha Muhtar ile Selih Çağlayan 1983 yılında evlendiler. Reha Muhtar eşi Selin Çağlayan ile 1988 yılında boşandı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2008-2010 yılları arasındaki ilişkilerinde ikiz olan çocukları dünyaya geldi.