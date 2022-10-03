Bu burçlara sahip olan kişiler bir araya gelir gelmez aşk yaşıyor!

Astrolojiyle yakından ilgilenenler, burçlara ve yıldızlara oldukça fazla önem veriyor. Hatta öyle ki, birçok kişi hayatının aşkını ararken bile karşısındaki kişinin burcuna göre hareket ediyor. Peki hangi burç, hangi burçla ne kadar uyumlu?

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Astrolojiye ilgi duyanlar her gün burçlarını okuyarak başlarına gelecek olayları önceden öğrenmek istiyor. Pek çok kişi burçlara inanmasa da doğduğumuz gün ve yıl karakterimiz hakkında aslında çok önemli detayları içinde barındırıyor. Aşk, kariyer, sağlık gibi birçok konuda bize yol gösteren burçlar, bazen bizi mutlu etse de, bazen de can sıkıcı konuları işaret edebilir.

Birçok kişi, hayatına birilerini alırken genellikle burçlarına dikkat ediyor ve aralarındaki uyuma bakıyor. Kendi burcuyla karşısındakinin burcu arasında uyumsuz bir durum olduğu takdirde bu kişiden uzaklaşan kişiler, uyumlu olan kişilerle de yakın temas kurmaya gayret gösteriyor. İşte burcunuza göre uyum sağladığınız ve birlikte olursanız aşkı doruklarda yaşayacağınız o burçlar...

En uyumlu burçlar

Boğa-Yengeç

Akrep-Oğlak

Balık-İkizler

Kova-Aslan

Başak-

Koç-Balık

Yay-Terazi

Hangi ayda doğanlar hangi burca sahip?

Oğlak burcu Aralık ve Ocak aylarındadır . 22 Aralık - 20 Ocak arası Oğlak burcudur.

Kova burcu Ocak ve Şubat aylarındadır . 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arası Kova burcudur.

Balık burcu Şubat ve Mart aylarındadır . 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arası Balık burcudur.

Koç burcu Mart ve Nisan aylarındadır . 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arası Koç burcudur.

Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarındadır . 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arası Boğa burcudur.

İkizler burcu Mayıs ve Haziran aylarındadır . 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arası İkizler burcudur.

Yengeç burcu Haziran ve Temmuz aylarındadır . 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç burcudur.

Aslan burcu Temmuz ve Ağustos ayları arasındadır . 22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arası Aslan burcu olmaktadır.

Başak burcu Ağustos ve Eylül ayları arasındadır . 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arası Başak burcudur.

Terazi burcu Eylül ve Ekim ayları arasındadır . 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arası Terazi burcudur.

Akrep burcu Ekim ve Kasım ayları arasındadır . 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arası Akrep burcudur.