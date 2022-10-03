Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısı

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısının ardından terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alması tepkilere yol açmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı yönünde iddialarla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

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Mersin'deki terör saldırısından sonra PKK'lı Dilşah Ercan ile ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sosyal medyada yaşanan polemiğe Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na 'özür' çağrısında bulunarak devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda Mersin'deki polisevine yönelik saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var. Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemelidir." açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu terör örgütü listesini kim yapmışsa kumpası o kurmuş. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. "Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özür dilemesi gereken milletimizdir, görevini yapan gazetecilerdi. Kendi itiraflarını kendileri yaptıkları için Kılıçdaroğlu ve PKK'nın, sözde tutuklu gazeteciler raporundan kamuoyunun önünde özür dilemeleri gerekir."

PKK'lı Dilşah Ercan'ın görüntüleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) skandallarla dolu Tutuklu Gazeteciler Raporu, bir şehit verdiğimiz Mersin Mezitli'de Tece Polisevi'ne gerçekleşen saldırı sonrası tekrar gündeme geldi.

Bugün de Mersin'deki terör saldırısında adı geçen ve CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde de yer alan PKK'lı Dilşah Ercan'ın Kandil görüntüleri paylaşıldı.