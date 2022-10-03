Bilim açık açık söyledi! Hangi kan grubuna sahip olanlar daha zekiymiş bakın

Bilim adamları yıllardır araştırıyorlar ve kan grubunun zeka üzerinde etkisi var mı yok mu sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Daha önceki yapılan araştırmalar kan gruplarının, kişinin karakterini ve hastalık risklerini belirleyen önemli bir faktör olduğunu açıkladı. Peki kan gruplarının zeka üzerinde bir etkisi var mı?

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IQ seviyesini etkileyen birçok faktör bulunsa da büyük merak konusu olan bu süreçte, insan zekasını etkileyen konuların neler olduğu ile ilgili birçok tartışma yaşanıyor. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar sonucunda, çocukların IQ düzeyinin büyük ölçüde ebeveyn genetiğinden kaynaklandığı biliniyor. Fakat yapılan son araştırmalar, kan grubunun da zeka üzerinde bir etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Her ne kadar kan grubunun zeka üzerindeki etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da şimdiye kadar elde edilen veriler, oldukça şaşırtıcı. A, B, 0 ve AB olmak üzere dört farklı kan grubunun aynı zamanda zeka seviyeleri üzerinde farklılığa işaret ediyor olabilir. İşte IQ seviyesi en yüksek o kan grubu…

En yüksek IQ'ya sahip kan grubu

En yüksek IQ düzeyine sahip olan kan grubu, 4 kan grubu arasından AB olarak öne çıkıyor. Fakat buradaki en önemli ayrım; AB kan grubunun insan popülasyonu arasında nispeten daha nadir olmasıdır. Tüm dünyadaki insanların %10'u oluşturan bu kan grubundan kişiler arasında IQ seviyesine dair görece daha yüksek rakamlar elde edildi.

Peki ya diğer kan grupları

Diğer kan grupları incelendiğinde ise 0 kan grubunun ikinci olacak şekilde öne çıktığı görülüyor. Ortalama olarak AB grubunun altında kalsa da elde edilen verilere göre hafızanın daha güçlü olduğuna dair veriler elde edildi. Ayrıca 0 kan grubuna sahip kişiler, sakin tavırlarıyla yönetim konusunda öne çıkıyorlar. Yüksek hafıza düzeyleri sayesinde öğrenme sürecinde kolay kavrama yeteneklerine sahip olabiliyorlar.

A kan grubuna sahip kişilerin özellikleri

A kan grubuna sahip kişiler ise listede üçüncü sırada yer alsa da temkinli olmaları ve sorunlarla karşılaştıklarında analiz süreçleri sayesinde öne çıkıyorlar. Çalışkanlık seviyeleri tüm IQ seviyelerinde yükselmeyle sonuçlanarak açığı kolayca kapatabiliyorlar.

B kan grubuna sahipseniz yetenekleriniz farkına varın

B kan grubuna sahip kişiler ise ilişkilerde iyi olan ve yüksek EQ (duygusal zeka) ile öne çıkabiliyorlar. Ayrıca sanat dallarında da yüksek yetenekler geliştirebildikleri bildiriliyor.



IQ seviyesini etkileyen durumlar

Bireylerin IQ seviyesini etkileyen birbirinden farklı birçok etken bulunuyor. Kan grubu ve zeka düzeyi arasındaki ilişki, anketler ve elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilse de çok daha fazla etkenin bulunduğu ve daha fazla çalışmanın da yapılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Genetik: Bireylerin IQ seviyesindeki farklılıklar, ilk olarak genetik faktörlerden etkilenir. Yüksek IQ düzeyine sahip olan ebeveynlerin çocuklarının, düşük IQ seviyesine sahip olması ihtimali daha düşüktür. Bununla birlikte, akraba evliliklerinin IQ düzeyleri üzerinde düşüşe neden olabildiği, bu nedenle evliliklerin akraba olmayan kişiler arasında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Beslenme: Araştırmalar, bir çocuğun 3 yaşından önce anne sütü içmesinin zeka üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Emzirilen çocukların mama ile beslenen çocuklara oranla IQ düzeylerinin ortalamada 10 puan daha yüksek olma eğiliminde olduğu keşfedildi. Bu nedenle çocuğunuzun IQ seviyesi konusunda endişenmemek için doğru bir beslenme sistemine sahip olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu nedenle protein, karbonhidrat ve yağ tüketiminin yanı sıra vitamin ve minerallerden de yeterli düzeyde alması gerekir.

Eğitim: IQ genetik faktörlerden etkilense de alınan eğitim düzeyi, IQ seviyesinde değişimler oluşturur. Yeterli eğitim almayan bir çocuk, her ne kadar IQ seviyesi yüksek olsa da bunu gösteremeyecektir. Fakat normal zeka aralığında doğru bir eğitim alan birey ise IQ seviyesinde büyük bir değişim elde ederek büyük başarılara imza atabilir.

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak, kan grubu IQ seviyesinin yalnızca bir parçasını oluşturur. Bu nedenle net bir şekilde tanımlanamayacağı üzere, kan grubu, tek başına IQ seviyenizin düzeyini belirlemeye imkan tanımaz. Genetik faktörler, alınan eğitim, beslenme ve çevresel diğer etkenlerle bir arada değerlendirilmesi gerekir.