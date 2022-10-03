Miçotakis canlı yayında Türkiye'yi suçladı CNN İnternational videoyu montajlayıp dünyaya servis etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, canlı yayında CNN International'da sığınmacılar konusunda Türkiye'yi suçlarken CNN kanalı da Türkiye'ye kumpas kurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın 16 Eylül'de paylaştığı Yunan gemisinin ittiği göçmenleri toplayan Türk Sahil Güvenliğin videosu montajlandı. CNN, "Türkler mültecileri Yunan karasularına bırakıyor" görüntüsünü ekranlara verdi.

Abone ol

ABD'nin önde gelen televizyon kanalı CNN İnternational, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile birlikte Türkiye'ye karşı çirkin bir propagandaya imza attı.

CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu.

Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda CNN de kirli propagandaya destek için devreye girdi.

"Türk gemisi sığınmacıları botlara bindiriyor" algısı

İlk olarak "Yunanistan göçü Türkiye'ye karşı silah olarak kullanmakla suçluyor" şeklinde alt yazı geçildi.

Miçotakis, konuşurken CNN, ekranlara sığınmacıların Yunan karasularına Türk gemisi tarafından bırakıldığı izlenimi veren görüntüyü paylaştı.

14 Eylül tarihli olduğu belirtilen görüntüde sağ üst köşesinde Türk sahil güvenliği/Çeşme yazısı yer alıyor.

Türk Sahil Güvenlik'in görüntüleri montajlandı yazı mozaiklendi

Görüntülerin devamında itilen sığınmacıları güverteye alan Türk Sahil Güvenlik'in görüntüleri gösterilmedi. Dahası geminin yan tarafındaki Türk Sahil Güvenliği yazan bölümü mozaiklenerek izleyicilere aktarıldı.

CNN İnternational'in kumpas yayını

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın 16 Eylül'de Twitter hesabından paylaştığı o videonun orjinal hali

Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, İHA ile tespit edilerek kurtarılmıştı. Bakanlık o görüntüleri 16 Eylül'de Twitter hesabından böyle paylaşmıştı.