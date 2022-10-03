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Mozambik'te saklanırken sonları geldi! IŞİD militanları vahşi hayvanlara yem oldu

Mozambik'te saklanırken sonları geldi! IŞİD militanları vahşi hayvanlara yem oldu

MOZAMBİK'te IŞİD destekçisi bazı militanların doğada saklanırken vahşi hayvanlara yem oldukları ortaya çıktı. Yapılan açıklamada IŞİD destekçilerinin yılan, bufalo, aslan ve timsah gibi hayvanların saldırısına uğrayarak hayatını kaybettikleri ifade edildi.

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Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Cabo Delgado eyaleti, doğalgaz kaynaklarını ele geçirmek isteyen cihatçı isyancılar tarafından devamlı saldırıya uğruyor.

16 IŞİD militanı öldü

Quissanga bölgesinde yakın zamanda çıkan bir çatışmanın ardından, 16 isyancı toprağa verildi.

Vahşi hayvanlara yem oldular

Mozambik Cumhuriyeti Polis Komutanı Bernardino Rafael, ölümlerin bir kısmının yerel güçlerden, diğerlerinin ise çevredeki vahşi hayvan saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Rafael, The Times'a demecinde, "Bazı isyancılar vurularak öldürülürken, bazıları da yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarına uğrayarak hayatlarını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Yırtıcı hayvanlar katkıda bulunuyor"

BBC World Africa, 28 Eylül Çarşamba günü yaptığı yayında, "Birçoğu silahlarımızla yaralandığı için ölüyor, ancak yırtıcı hayvanlar bile cihatçı isyancıların ölümüne katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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