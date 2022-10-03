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CHP'li Kırşehir belediyesinde neler oluyor? Artık Kırşehir gerçeği biliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li Kırşehir belediyesinde neler oluyor? Artık Kırşehir gerçeği biliyor

CHP'li Kırşehir Belediyesinde 11 işçinin işten çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; CHP'li belediyenin ekmekle oynayarak gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

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Baltalık açıklamasında; "Kırşehir halkının desteğiyle belediye başkanı seçilen Selehattin Ekicioğlu, kendisine gösterilen teveccühe layık olmadığını bir kez daha gösterdi" dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin seçim meydanlarında verdikleri vaatlerin tersini yaptığını ileri süren Baltalık; "Seçim meydanlarında 'çocuklarınız ve torunlarınızın geleceği için oy istiyoruz' diyenler, bu çocukların ebeveynlerini işten çıkararak hem çocukların hem de şehrin geleceğini karanlığa sürüklemektedir. Madem kimseyle probleminiz yok neden gerekçe dahi olmadan insanların işleri ve ekmekleriyle oynuyorsunuz?" diye konuştu.

"Artık Kırşehir gerçeği biliyor"

Kırşehir halkının seçim meydanlarında atılan nutuklar ve uygulamalar karşısında gerçeği gördüğünü belirten Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Göreve geldiğiniz günden bu yana işten çıkardığınız onlarca kişi Kırşehir halkından bir parça değil mi? Seçim meydanlarında namus sözü verip vicdandan söz eden sizler, ekmekle oynayarak asıl yüzünüzü gösterdiniz."

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