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Artvin'de fındık bahçesinde dehşet! Hem yengesine hem de kuzenine...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Artvin'de fındık bahçesinde dehşet! Hem yengesine hem de kuzenine...

ARTVİN'dan son gelen haber kan dondurdu. Borçka ilçesinde bir kişi, kuzeni ile yengesini silahla vurarak öldürdü.

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Emin Ö. ile amcasının oğlu Ali Ö, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmadan bir süre sonra Ali Ö, annesi Hanife Ö. ile evlerinin yakınındaki fındık bahçesine gitti.

Emin Ö'nün, fındık topladıkları sırada silahla ateş ettiği Ali ve Hanife Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerine teslim olan Emin Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Demirciler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

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