Reha Muhtar aslen nereli eski eşi kimdir? Reha Muhtar Nilüfer ve Deniz Uğur ile evlendi mi evlilikleri

Reha Muhtar Deniz Uğur ile evlendi sanılır ama aslında Reha Muhtar sadece bir kez evlenmiştir. Reha Muhtar'ın eski eşinin ismi Selin Çağlayan... Reha Muhtar'ın Deniz Uğur'dan 2 çocuğu, Nilüfer'den de bir kızı bulunuyor. Reha Muhtar'ın şarkıcı Gülşen ile de ilişkisi hayli sansasyon yaratmıştır. Peki Reha Muhtar aslen nereli ve kaç yaşında...

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Reha Muhtar'ı Türkiye halkı Show TV ana haber sunucusu olduğunda tanıdı. Öncesinde Reha Muhtar, 'Atina'dan bildiren' bir muhabirdi. Reha Muhtar İstanbul 21 Temmuz 1959 İstanbul doğumlu olsa da aslen Kerküklü bir aileye mensuptur. Reha Muhtar'ın babası Irak Türkmenlerindendir. Reha Muhtar'ın babası Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Reha Muhtar, ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamlayan Reha Muhtar, Milliyet Gazetesi ile muhabirlik hayatına başladı. Reha Muhtar'ı medya camiası TRT'de Atina muhabirliği döneminden hatırlar.

Reha Muhtar'ın televizyon hayatı

Reha Muhtar, 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılan Reha Muhtar, Kanal D'ye geçti. 1996 yılında Kanal D'den ayrılan Reha Muhtar, Show TV'ye geçip ana haber sunucusu olunca şöhretinin zirvesine çıktı. Yayınlandığı dönemde haberciliğe sansasyonu kattı ve Reha Muhtar haberciliği diye çok eleştirilen işlere imza attı. 2002 yılında Show TV'deki serüveni sona erdikten sonra bir daha eski şaşalı günlerine dönemedi. Star TV ile yenide ekranlara çıksa da kısa sürede bu kanalla da yolları ayrıldı. 2004 yılında ATV'ye geçerek farklı bir kulvara yönelen Reha Muhtar, Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de PişşTi adlı programını sundu ama reytingleri isteneni vermedi. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu olan Reha Muhtar, 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlandı. Reha Muhtar, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı ve köşesine çekildi.

Reha Muhtar evlilikleri Deniz Uğur ve Nilüfer ile evlendi mi?

Reha Muhtar'ın eşi olarak herkes Nilüfer ve Deniz Uğur'u bilir. Ancak gerçekte Reha Muhtar, resmi olarak ne Nilüfer ile ne de Deniz Uğur ile evlenmedi. Reha Muhtar'ın 2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı ilişki 2003 yılında resmi bir basın açıklaması ile noktalandı. Reha Muhtar Deniz Uğur ile olan ilişkisini de 2008-2010 yılları arasında yaşadı. Sanılanın aksine Reha Muhtar ile Deniz Uğur evlenmedi. Reha Muhtar'ın şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde bir ünlüyle daha ilişkisi oldu. O ünlü de şarkıcı Gülşen'di.

Reha Muhtar eski eşi Selin Çağlayan kimdir?

Reha Muhtar sansasyon dolu ilişkiler yaşasa da resmi olarak sadece bir kez evlendi. Reha Muhtar'ın eski eşinin ismi Selin Çağlayan. Reha Muhtar bu evliliğini 1983 yılında yaptı. Reha Muhtar'ın ilk ve tek evliliğini yaptığı eşi Selin Çağlayan da bir gazeteciydi. 1960 doğumlu olan Selin Çağlayan, İzmir doğumlu. Reha Muhtar ile Selin Çağlayan 1988 yılında boşanırken çiftin bu evlilikten çocukları olmadı.

Reha Muhtar çocukları ve isimleri

Reha Muhtar'ın 2'si öz, biri evlatlık olmak üzere 3 çocuğu var. İlk çocuğu şarkıcı Nilüfer ile olan ilişkisi sırasında evlat edindiği Ayşe Nazlı... Reha Muhtar, Deniz Uğur ile olan ilişkisinden de 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocuk sahibi oldu. Reha Muhtar'ın kızının ismi Mina Uğur, oğlunun adı da Poyraz Deniz Uğur'dur.