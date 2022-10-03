Beden diliniz sizi ele veriyor! Karşınızdaki sürekli burnuna dokunuyorsa sebebi buymuş

Beden dilini anlayabilme ve yorumlayabilmek çok önemlidir. Diğer insanların sahip olabileceği konuşulmayan sorunları, veya olumsuz duyguları öğrenmenize yardımcı olabilir. Sözlü mesajlarınıza güç katmak için de bazı beden dili hareketlerinin anlamını bilmenizde fayda var.

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Bir kişinin gerçekte ne düşündüğünü beden diline bakarak anlayabilirsiniz. Vücudumuzun hareketleri, duruş, göz teması, el hareketleri, sesin tonu ve hacmi, yüz ifadeleri, hem bizim hem de izleyicilerimiz için anlam taşıyan ifadelerdir. İşte en çok yapılan beden dili hareketleri ve anlamları...

Beden dili hareketleri ve anlamları

Kollarınız göğsünüzün üzerinden geçerek oturmak veya ayakta durmak neredeyse her zaman savunma anlamına gelir. Bunu yaptığınızda, bağlantınız kesilir. Öfkeli veya inatçı görünebilirsiniz. Ayrıca, çapraz kolları olan bireyin, iletişim kurdukları diğer kişilerin görüşlerine veya eylemlerine katılmadığını da gösterebilir.

İlginç bir şekilde, çapraz kollar da güven önerebilir. Birisi gülümseyerek, geriye yaslanırken veya diğer rahatlık belirtileri gösterirken kollarını çaprazlarsa, muhtemelen savunmasız olmaktan ziyade durumu kontrol altında hissediyordur.

Gülümsemek

Kimin yanında en çok güldüğünüzü biliyorsunuzdur. Kimin yanında yalandan sahte gülümsemeler saçtığınızı da.

Gülümsemeler, birçok duyguyu ifade edebilir. Mutlu gülümsemeler, utangaç gülümsemeler, sıcak gülümsemeler ve ironik gülümsemeler var. Gerçek bir gülümsemede, ağız köşeleri açılır, gözler köşelerden daralır ve hafif kırışıklık oluşur. Samimiyetsiz gülümsemeler genellikle gözlerde bir değişikliğe neden olmaz ve rahatsızlığa tepki olarak gerçekleşebilirler.

Parmaklara dokunmak

Parmaklarınıza dokunduğunuzda, sabırsız ve muhtemelen beklemek konusunda gergin göründüğünüzü ifade eden bir davranış sergilersiniz.

Baş eğmek

Kafanızı yana yatırdığınızda, size söylenen bilgileri keskin bir şekilde dinlediğini veya neyin iletildiğiyle ilgilendiğiniz anlamına gelir. Ayrıca çok yoğun konsantre olduğunuz anlamına da gelebilir.

Göz teması kurmak

Konuşmadan rahat hissetmelerini ve söylediklerinizi kabul etmelerini istiyorsanız, konuştuğunuz kişiyle göz teması kurmanız gerekir. Bilim adamları, bir yabancıysanız, çoğu insanın bir seferde yaklaşık 3.2 saniyelik göz temasıyla rahat olduğunu öne sürüyor. Arkadaş olduğunuzda, genellikle daha uzun süre göz teması kurmanın bir sakıncası yoktur.

Yanağı ele yaslamak

Yanağınıza elinizle dokunduğunuzda, aldığınız bilgileri düşündüğünüzü ve dikkatlice değerlendirdiğinizi gösterirsiniz. Birinin onlarla konuşurken bunu yaptığını gördüğünüzde, genellikle söylediklerinizi düşünecek kadar ciddiye aldıklarını varsayabilirsiniz.

Burna dokunmak

Burnunuzu ovaladığınızda veya dokunduğunuzda, bir inançsızlık veya ret sinyali olabilir. Dürüst görünümden uzaktır. Açıklık ve dürüstlük gerektiren bir konuşmada yaparsanız, hedeflerinize ulaşmada sorun yaşarsınız. Karşınızdaki kişinin burnunu ovuşturduğunu görürseniz, size otomatik olarak söyledikleri her şeye inanmamaya dikkat etmeniz iyi bir işarettir.