Kocaeli'de kitabın arasından çıktı! 35 yıl önce Turgut Özal'a yazılmış sır dolu mektup

KOCAELİ'de bir sahaf, bir kitabın içerisinde, 35 yıl önce Turgut Özal'a yazılmış mektup buldu. Sahafa büyük heyecan yaşatan açılmamış olan mektup ABD'den gönderilmiş. Herkesin içerisinde ne yazıyor diye merak ettiği mektubu açmamakta kararlı olan sahaf, inceleme talep etti.

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Kocaeli'deki sahaf dükkanında yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiren Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından henüz açılmamış bir mektup buldu.

Mektubun 35 yıl önce dönemin başbakanı Turgut Özal'a yazıldığını gören Ergül, büyük şaşkınlık yaşadı.

1987 yılında yazılmış mektubun sahibi ise Orrion Johnson isimli bir kişi. Mektup, üzerinde yazan bilgilere göre söz konusu tarihte ABD'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden Türkiye'ye gönderilmiş. Mektubun üzerinde ise "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" ifadeleri yer alıyor.

Sahaf kendisine ait olmayan mektubu açmayacağını söylerken Özal'a gönderilen o mektubun içeriğinde ne yazdığı 35 yıldır sır olarak kalmaya devam ediyor.

Sahaf Şerafettin Ergül, mektubun incelenip değerlendirilmesini istediğini söyledi. Ergül, tesadüfen bulduğu mektup ile ilgili şu sözleri kullandı:

Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

"Beni en çok heyecanlandıran oldu"

3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal'a gönderilen bir mektubu bulduğunu söyleyen Ergül, "Şuana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti.

-Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir."

"Açmamakta kararlıyım"

-Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’ndan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum"