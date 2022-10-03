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Hakim Serkan Tüzün, karısını öldürüp intihar etti! Alperen Ocakları'nın eski Genel Başkanıydı

Hakim Serkan Tüzün, karısını öldürüp intihar etti! Alperen Ocakları'nın eski Genel Başkanıydı

Alperen Ocakları eski Genel Başkanı olan Adalet Bakanlığı tetkik hakimi Serkan Tüzün, 3 çocuğunun annesi eşi İlksen Tüzün'ü silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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Ankara'da Hakim Serkan Tüzün, evinde geçirdiği bunalım sonucu önce 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü silahla vurarak öldürdü ardından da aynı silahla kendi canına kıydı. İlksen Tüzün ve Serkan Tüzün'ün cenazeleri Adi Tıp morguna kaldırıldı.

Alperen Ocakları'nın genel başkanı iken görevden alınan Serkan Tüzün, daha sonra hakim olmuş, Danıştay'da tetkik hakimliği yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda daire başkanlığı yapmıştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2014 yılında Serkan Tüzün'ü Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden almıştı. Tüzün, cumhurbaşkanlığı seçiminde BBP'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararını eleştirip, İhsanoğlu'na destek vermeyeceğini açıkladığı için görevden alınmıştı. 

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