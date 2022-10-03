Kadınlarla yakalanmıştı Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'in parti evi itirafı! "Çekiçle, balyozla..."

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, Alelade Show'un konuklarıydı. Eser Yenenler'in bir dönem magazin basınını meşgul eden içerisinde diskosu da olan parti eviyle ilgili Berfu Yenenler'den bomba itiraf geldi. Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin de gittiği söz konusu ev o dönem Murat Boz ile Aslı Enver'in arasını bozmuştu.

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Doğu Demirkol'un sunduğu Alelade Show'a ünlü oyuncu Eser Yenenler ve fenomen eşi Berfu Yenenler katıldı. Programdaki sohbetin konusu Eser Yenenler'in içinde diskosu bulunan Levent'teki parti evine gelince Berfu Yenenler dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bahar-Nihal Candan kardeşlerle de aynı evde yakalanan ünlü oyuncu uzun süre magazinde yer almıştı. Öyle ki bu partiler Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin arasında tartışmalara yol açmıştı.

"Ev partisi döneminde Eser'e mesaj attım"

"Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" diyen şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

"Ben o evi çekiçle balyozla dağıttım kırdım"

Berfu Yenenler o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ise eşinin sözlerine karşılık olarak "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" ifadelerini kullandı.

"Hiç bozulmadım"

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç'un kendisini nikah şahidi yapmamasıyla ilgili olarak da ilk kez konuştu. Yenenler, konuyla ilgili olarak, ''Hiç bozulmadım. Biz bu konuyu konuştuk zaten öncesinde. İbrahim'in düğününde nikah şahidi Oğuzhan Koç ve ben olduk diye, Oğuzhan Koç'un düğününde de bizim olmamızı beklediler. Biz öncesinde konuştuk, Yılmaz Erdoğan ile Acun abi nikah şahidi olacaktı. Yılmaz Erdoğan düğüne gelemiyordu, son anda geldi. O yüzden de Acun abi olsun dedi. Bizim aramızda hiç problem değildi bu yani. Böyle güzel bir evlilik durumu varken bu olayın bu kadar büyümesi... Bizim aramızda olmayan problemin büyümesine şaşkınım. Konu anlamsız bir yere gitti. Bizim hayatımızda Acun abinin yerini Seda Hanım da bilir. Abimiz, arkadaşımız gibi. Yılmaz Erdoğan nasıl babamız gibi, Acun abi de arkadaşımız.''

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiştir.

Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle 2019 yılında taçlandırdı. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in iki oğlu var.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program yer aldı. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı.