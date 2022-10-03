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Didem Soydan'ın karanlık çağı! İmaj değişikliğine gitti

Didem Soydan'ın karanlık çağı! İmaj değişikliğine gitti

38 yaşındaki Didem Soydan Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İmaj değişikliğine giden Soydan, yeni imajı hakkında ''Karanlık çağıma hoşgeldiniz'' dedi. Takipçilerinin çoğu Soydan'ın bu imajını beğenmedi.

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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Soydan, uzun süredir kullandığı sarı saçlarına veda etti. Yeni halini  ''Karanlık çağıma hoşgeldiniz'' diyerek paylaştı.

Burak Deniz ile aşk yaşayan Soydan, bir ayrılıp bir barıştıkları ilişkileriyle  gündeme geliyor. Sevgilisi Burak Deniz'in 'Şahmeran' dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan; konuyla ilgili "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını vermişti. 

''Burak öyle bir insan değil''

Burak Deniz'in bu iddialar öncesinde Adana'daki bir otelde meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfür etmesi ve olayın mahkemeye kadar taşınması durumu ile alakalı ise, "Kendisi de çok üzgün. Gerekli açıklamayı da yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil" diye konuşmuştu. 

Yeni imajını paylaştı

Ünlü isim, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün imaj değişikliği yaptı. Uzun zamandır kullandığı sarı saçlarını koyu tonlara çeviren Soydan, yeni rengini 755 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı videolarla gösterdi. 15 yıldır kullandığı sarı saçlarını radikal bir kararla koyu renge çeviren Didem Soydan, paylaştığı videolardan birine "Karanlık çağıma hoş geldiniz" notunu yazdı. 

Takipçileri beğenmedi

Didem Soydan yeni stilini takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, "Maceraya gerek yok. En kısa zamanda özünüze dönersiniz diye umuyorum", "Bayıldım, çok yakışmış", "Normalde yorum yazma huyum hiç yoktur ama söylemeden geçemeyeceğim, sarı size bir başka yakışıyor. Tabi saç sizin, hayat sizin" ve "Birine her şey mi yakışır deseler, evet der sizi örnek gösteririm" gibi yorumlar yaptı. 

Soydan'ın takipçileri eski sarı saçlarına geri dönmesini söylerken, Soydan instagram hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Selam. Mini hatırlatma: Modellik icra edildiği ilk günden beri markalar ve çekimler için saç, kaş, tırnak, stil değişikliğine gidilir. İlk defa saçı değişen bir model görmediğinizi umuyorum. Velev ki bir ilki yaşıyorsunuz; ben haber edene kadar sığınaklarınızdan çıkmayın, köyünüzü terk etmeyin lütfen.''

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