BIST 3.240
DOLAR 18,56
EURO 18,27
ALTIN 992,86
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve gram altın yükseliyor! 3 Ekim 2022 altın ve döviz piyasalarında son durum

Dolar ve gram altın yükseliyor! 3 Ekim 2022 altın ve döviz piyasalarında son durum

Piyasalar TÜİK'ten yapılacak enflasyon açıklamasına kilitlenirken dolar ve altın enflasyon rakamlarını yükseliş trendinde bekliyor. Dolar 18.55 lira seviyelerinde güne başlarken, gram altın 992 TL'den satılıyor.

Abone ol

Para piyasaları TÜİK'ten gelecek enflasyon açıklamasını bekliyor. Döviz ve altın piyasasında TÜİK beklerken yükseliş sürüyor. Dolar 18.55 liranın üzerinde ve sabah saatlerinde binde 16 değer kazandı. Ons altında da yükseliş sürüyor. Gram altın da ons tarafı ve dolardaki yükselişle birlikte yükselişe geçti. Gram altın 992 TL'den işlem görüyor. 

Saat 09:50 itibariyle piyasalar: Dolar güne yükselişle başladı ve 18.55 liranın üzerinde işlem görüyor. Doların yükselişine Euro da eşlik ediyor. Euro 18.20 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın ise hem dolar hem de ons altının 1.664 doları geçmesinden güç alarak 992 liradan satılıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da feci olay! Yol kenarında tamirci beklerken yanarak öldüler
Samsun'da feci olay! Yol kenarında tamirci beklerken yanarak öldüler
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Akaryakıta kallavi indirim geliyor mu? Brent petrolde büyük düşüş!
Akaryakıta kallavi indirim geliyor mu? Brent petrolde büyük düşüş!
Türkiye'yi ağlatan vasiyet! İşte şehidin hiç göremediği 'kızı' Emine Sena
Türkiye'yi ağlatan vasiyet! İşte şehidin hiç göremediği 'kızı' Emine Sena
Hadise yüzüğü attı, boşandı sahneden eski kocasına fena gönderme yaptı!
Hadise yüzüğü attı, boşandı sahneden eski kocasına fena gönderme yaptı!
Olena Zelenska'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Dünyayı krizden kurtardı
Olena Zelenska'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Dünyayı krizden kurtardı
MetroPOLL'un son anketinde ilginç sonuçlar sıralama değişti
MetroPOLL'un son anketinde ilginç sonuçlar sıralama değişti
Torba yasayla o borçlar siliniyor! Yurtdışına çıkış harçları 150 TL'den 300 TL'ye çıkıyor
Torba yasayla o borçlar siliniyor! Yurtdışına çıkış harçları 150 TL'den 300 TL'ye çıkıyor
Erdoğan'ın sözleri Yunana uyku uyutmuyor! Halka çağrı yaptılar: Korkmayın Türkiye Yunanistan'a giremez
Erdoğan'ın sözleri Yunana uyku uyutmuyor! Halka çağrı yaptılar: Korkmayın Türkiye Yunanistan'a giremez
Togg'un fiyatı kaç lira olacak? Togg'dan açıklama geldi açıklanan listelere inanmayın
Togg'un fiyatı kaç lira olacak? Togg'dan açıklama geldi açıklanan listelere inanmayın