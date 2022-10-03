Dolar ve gram altın yükseliyor! 3 Ekim 2022 altın ve döviz piyasalarında son durum

Piyasalar TÜİK'ten yapılacak enflasyon açıklamasına kilitlenirken dolar ve altın enflasyon rakamlarını yükseliş trendinde bekliyor. Dolar 18.55 lira seviyelerinde güne başlarken, gram altın 992 TL'den satılıyor.

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Para piyasaları TÜİK'ten gelecek enflasyon açıklamasını bekliyor. Döviz ve altın piyasasında TÜİK beklerken yükseliş sürüyor. Dolar 18.55 liranın üzerinde ve sabah saatlerinde binde 16 değer kazandı. Ons altında da yükseliş sürüyor. Gram altın da ons tarafı ve dolardaki yükselişle birlikte yükselişe geçti. Gram altın 992 TL'den işlem görüyor.

Saat 09:50 itibariyle piyasalar: Dolar güne yükselişle başladı ve 18.55 liranın üzerinde işlem görüyor. Doların yükselişine Euro da eşlik ediyor. Euro 18.20 liranın üzerinde seyrediyor. Gram altın ise hem dolar hem de ons altının 1.664 doları geçmesinden güç alarak 992 liradan satılıyor.