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Türkiye'yi ağlatan vasiyet! İşte şehidin hiç göremediği 'kızı' Emine Sena

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'yi ağlatan vasiyet! İşte şehidin hiç göremediği 'kızı' Emine Sena

Şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş bir videoda, kız çocuğu hayalinden bahsedip şehit olması halinde lösemili bir kız çocuğunun tüm masraflarının karşılanması vasiyetinde bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi harekete geçiren şehidin vasiyeti Mersin'de yerine getirildi. Erdemli ilçesi belediye başkanı 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

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Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı.

Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri tüm Türkiye’yi harekete geçirdi.

LÖSEV harekete geçmişti

LÖSEV sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz” ifadelerine yer vermişti.

Şehidin hiç göremediği "kızı": Emine Sena

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız” diye konuştu.

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