BIST 3.180
DOLAR 18,56
EURO 18,21
ALTIN 992,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da ağılda dehşet! Başlayan tartışma korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Isparta'da ağılda dehşet! Başlayan tartışma korkunç bitti

 ISPARTA'dan son gelen haber korkunç! Kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Abone ol

Köyde çobanlık yapan Sezer I. (38) ormanlık alandaki ağılda, eşi Yadigar I. (40) ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer I, eşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli Sezer I’yı Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstek yaptıkları şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdüler! Yüzünü bardakla parçalamışlar katiller bürokrat çıktı
İstek yaptıkları şarkıyı bilmeyen müzisyeni öldürdüler! Yüzünü bardakla parçalamışlar katiller bürokrat çıktı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı
Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı
Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı
Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı! Hafta hafta plan yapıldı Cumhur İttifakı ortak miting yapacak
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı! Hafta hafta plan yapıldı Cumhur İttifakı ortak miting yapacak
Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı! Savunması ekipleri şoke etti
Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı! Savunması ekipleri şoke etti
Bosna Hersek’te seçim heyecanı: Genel seçimin ilk sonuçları açıklandı
Bosna Hersek’te seçim heyecanı: Genel seçimin ilk sonuçları açıklandı
Karadeniz Gaz Sahası'nda yeni gelişme! Arctic gemisi Türkiye'de: Bu hafta görevine başlayacak
Karadeniz Gaz Sahası'nda yeni gelişme! Arctic gemisi Türkiye'de: Bu hafta görevine başlayacak
Rıdvan Dilmen'den flaş derbi yorumu: "Uzun süredir böylesini görmedim"
Rıdvan Dilmen'den flaş derbi yorumu: "Uzun süredir böylesini görmedim"
Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçındaki o hareketi derbiye damga vurdu!
Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçındaki o hareketi derbiye damga vurdu!