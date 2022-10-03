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Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı

Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, bugün gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarını açıkladı. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için en fazla oyu muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic aldı.

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Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, bugün gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarını açıkladı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 54,73’ünün sayılmasıyla birlikte Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için en fazla oyu muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic aldı. Sosyal Demokrat aday Becirovic’in oy oranı yüzde 55,7 oldu. Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzetbegoviç’in oy oranı ise yüzde 39,31 olarak açıklandı.

Konseyin Sırp üyeliği için yarışan adaylar arasında en fazla oyu, Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic aldı. Ayrılıkçı lider Milorad Dodik liderliğindeki SNSD’nin adayı, yüzde 51,65 oy aldı. Mağlubiyeti kabul eden rakibi Mirko Sarovic ise yüzde 36,83 seviyesinde kaldı.

İlk sonuçlara göre konseyin Hırvat üyeliği için yarışı ise milliyetçi Hırvat partisi Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Borjana Kristo kazandı. Kristo’nun oy oranı yüzde 51,36 olarak açıklanırken, Demokratik Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic’in oy oranı yüzde 48,64 oldu. Seçim sonuçlarına ilişkin Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından yayımlanan ilk veriler, Komsic'in ezici üstünlüğüne işaret ediyordu.

Bakir İzetbegovic, mağlubiyeti kabul etti

Merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde mağlubiyeti kabul etti. On bir partiye karşı kazanmanın zor olduğunu vurgulayan İzetbegoviç, seçimlerde kendi oy oranını koruduğunu söyledi. Boşnak lider, partisi SDA’nın ise aldığı yüksek oy oranıyla Bosna Hersek’te açık arayla en güçlü parti olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Muhalefet partilerinin ortak adayı Denis Becirovic ise zaferini ilan ettiği konuşmasında, “Kazandık. Farklı kazandık. Birleşik muhalif kanadın artık Devlet Başkanlığı Konseyinde bir üyesi var.” dedi.Merkezi Seçim Komisyonu, yarın daha güncel verilerin yayınlanacağını duyurdu.

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