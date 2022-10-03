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Vodafone Park'ta Arda Güler'e yoğun ilgi! Tek tek fotoğraf çekildiler

Vodafone Park'ta Arda Güler'e yoğun ilgi! Tek tek fotoğraf çekildiler

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'e Beşiktaş taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi siyah beyazlı taraftarlar Arda Güler ile fotoğraf çekilmek isterken, genç oyuncu da bu talepleri geri çevirmedi.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'li Arda Güler'e, Beşiktaş'lı futbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.

Arda Güler'i tribüne çağırdılar
Arda Güler'i tribüne çağıran siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyla fotoğraf çekildi. Yedek kulübesinin arkasında bu anı gören diğer Beşiktaş'lı taraftarlar ise sarı-lacivertli futbolcuyu bu hareketinden dolayı alkışladı.

Jesus'tan forma bekliyor
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekerken, derbiye yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, Jorge Jesus'un şans vermesi halinde sarı-lacivertlilerin gol ayaklarından biri olacak.

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