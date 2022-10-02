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Ekrem İmamoğlu'nun 'metronun maliyetini İBB karşılıyor' çıkışına cevap geçikmedi! "İnşaallah iyisinizdir"

Ekrem İmamoğlu'nun 'metronun maliyetini İBB karşılıyor' çıkışına cevap geçikmedi! "İnşaallah iyisinizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışını yaptı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ekrem İmamoğlu'nun Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'yla ilgili 'metronun maliyetini İBB karşılıyor' çıkışına cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun maliyetinin İBB' tarafından karşılandığını belirtti. İmamoğlu'nun çıkışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin cevap verdi.

İmamoğlu: Açılışı yapılan metronun maliyetini İBB karşılıyor
Metro açılışı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, ''Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi.

PendikBbelediye Başkanı Ahmet Cin: İnşallah iyisinizdir...
İmamoğlu'nun metro açıklamasına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin cevap verdi.

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılıyan Cin, ''İnşaallah iyisinizdir. Açılan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kaynaklarıyla yapıldı.Umarım İBB’nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız. Açılan metronun meydanlarını da Pendik Belediyesi olarak biz yaptık. Sağlıklı günler.'' diye cevap verdi.

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