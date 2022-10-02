BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  GÜNCEL

Mazhar Bağlı'dan 'kardeş' açıklaması! Sosyal medya hesabım yok, iftira atılıyor

Mazhar Bağlı'dan 'kardeş' açıklaması! Sosyal medya hesabım yok, iftira atılıyor

ŞANLIURFA Toprak Mahsulleri Ofisi’yle (TMO) ilgili yolsuzluk iddiaları sonrası TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı da tutuklanmıştı. Tutuklanan Bağlı'nın ağabeyi Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın bir yıl sonra Twitter hesabından "Suriye savaş ganimeti helaldir" sözleriyle kardeşini savunduğu iddia edildi. Ancak Mazhar Bağlı'nın sosyal medya hesabı kullanmadığı ortaya çıktı.

Abone ol

Şanlıurfa Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı’nın aralarında olduğu 10’u aşkın kişi 7 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı. Abdurrahman Bağlı dahil dört kişi Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “rüşvet almak ve vermek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “kamuyu zarara uğratmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fake hesaptan paylaşım

TMO Şanlıurfa Şubesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bağlı'nın eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün sosyal medyada ve haber sitelerinde bir yıl önceki haberi alıntılayan Mazhar Bağlı, Twitter hesabından "Kardeşim ile ilgili bir olay benimle ilişkilendirme çabanızı lanetliyorum. Ayrıca İslam hukukunda ganimet müessesi vardır ve Suriye savaş ganimeti helaldir." paylaşımı yaptığı haberi dolaşıma sokuldu. 

Mazhar Bağlı'nın herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmadığı ve bunu daha önce defalarca açıkladığı ortaya çıktı. Mazhar Bağlı'nın paylaşımı diye dolaşıma sokulan görseldeki adresin de Bağlı'ya ait olmadığı ve daha önce o hesapla ilgili mahkemeye başvurduğu belirtililiyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'da flaş gelişme Zelenski duyurdu: Stratejik Lyman şehrinde kontrol geri alındı
Ukrayna'da flaş gelişme Zelenski duyurdu: Stratejik Lyman şehrinde kontrol geri alındı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer oğlan dayıya kız halaya çekmiyormuş
Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer oğlan dayıya kız halaya çekmiyormuş
Cemile'nin eski eşine söylediği sözler Esra Erol'u ağlattı! Cemile'nin herkesi duygulandıran o sözleri...
Cemile'nin eski eşine söylediği sözler Esra Erol'u ağlattı! Cemile'nin herkesi duygulandıran o sözleri...
Merve Boluğur bugün evleniyor! Nikah saatini bekleyemedi...
Merve Boluğur bugün evleniyor! Nikah saatini bekleyemedi...
Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında 3 flaş isim
Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında 3 flaş isim
Bu mucizevi besin ile Sibirya soğuğunda bile hasta olmayacaksınız
Bu mucizevi besin ile Sibirya soğuğunda bile hasta olmayacaksınız
Çekişmeli derbide zafer Anadolu Efes'in! 77-68
Çekişmeli derbide zafer Anadolu Efes'in! 77-68
Gelecekte otomobiller böyle mi görünecek? Yapay zekadan inanılmaz görüntüler
Gelecekte otomobiller böyle mi görünecek? Yapay zekadan inanılmaz görüntüler
Fatih Altaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözler! Gençler camiye bu yüzden gitmiyor
Fatih Altaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözler! Gençler camiye bu yüzden gitmiyor