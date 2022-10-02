Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer oğlan dayıya kız halaya çekmiyormuş

Yıllardır kulaklarımızın aşina olduğu 'oğlan dayıya kız halaya çeker' cümlesi bilimsel olarak incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda bu tez erkek çocukları için doğru olsa, da kız çocukları için gerçeği yansıtmıyor.

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Oğlan dayıya, kız halaya çeker cümlesine hayatınız boyunca en az bir kez duymuşsunuzdur. Bu cümle genellikle güzel & tatlı olan kişilere söylenirken, halalar ve dayılar, yeğenlerindeki bu güzellik sırrının kendilerinden kaynaklandığını öne sürer.

Bilim ne diyor?

Peki oğlan dayıya, kız halaya çeker cümlesi bilimsel açıdan bakıldığında ne kadar doğru?

Kız çocukları babaanneye benziyor

Esasında bu cümle genetik bilimi bilinmeden önce gözlem sonucu varılan bir yargı oluyor. Genellikle karakterimizi kız çocuksan haladan, erkek çocuksan dayıdan alındığı iddia edilir. Ancak bu cümle türk toplumunda bir hayli yaygınlaşmış, yıllarca da devam eden batıl inançtan ibaret. Peki gerçekten kime benzediğinizi hiç merak ettiniz mi?

Benzerlik sadece tip değil

Cambridge Üniversitesi'nde genetik bağlantılarla alakalı yapılan bir çalışmada, anneanne ile torun arasındaki benzerliğin çok fazla olduğu belirlendi. Bunun sebebi ise Anne, annesinden aldığı X kromozomunun, %25'ini çocuğuna taşıyor. Bu sebepten dolayı da anneanne ile torun arasında benzerlik daha fazla yaşanıyor. Ancak kız çocukları anneanneden çok, babaanneye benzemeye daha yatkındır. Tabii bu benzerlik sadece fiziki özellikler olarak değil, huy benzerliği olarak da göze çarpıyor.

İnsanlar neden birbirine benzemez?

Canlıların dış görünüşleri yani fenotipleri; genotiplerinin ve çevresel koşulların etkisi ile oluşur. Bütün kişilerin devamlı olarak aynı ortamda yaşadığını varsayarak çevresel etkenlerdeki değişimleri ihmal edelim.

Sonuç olarak canlıların dış görünüşünü değiştiren tek etken genotipimiz yani genlerimiz olacaktır. Genlerimiz 4 tane nükleotidin ( adenin, guanin, sitozin ve timin) farklı dizilimlerle bir araya gelmesi ile oluşur. Bir gen yaklaşık olarak 1500 nükleotidten oluşmaktadır. (örnek olarak AUGCTGCAATCG..........)

Bir canlı sadece 5 tane nükleotidlik bir genden oluşsaydı bu canlının farklılığı 4.4.4.4.4= 1024 ile sınırlandırılabilirdi. Bir insanın genotipinde yüz binlerce gen bulunmaktadır ve bu genlerden her birinde nükleotid dizilimi birbirinden farklıdır.

Her bir kromozomumuzda 15.000.000 - 250.000.000 arası nükleotid vardır. Bunu 4 farklı harf ( A-G-S-T) kullanarak 250 milyon harflik bir kitap yazmak olarak düşünebiliriz.

Her mayoz bölünmede bu harflerin sırası değişeceği için bir canlının gen dizilimini başka bir canlıda yakalamaya hesaplanamaz derecede imkansız denilebilir.