Bu mucizevi besin ile Sibirya soğuğunda bile hasta olmayacaksınız

Havaların soğuması ile birlikte çocuklar başta olmak üzere birçok kişi hastalanmaya başladı bile. Bağışıklığınızı koruyacak birçok takviye bulunurken, bir o kadar da lezzetli bir besin bulunuyor: Salep! İşte salebin sizi şaşırtacak kanıtlanmış faydaları.

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Soğuk havalarda sıklıkla tüketilen ve tadı sevilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanı sıra sağlığa da birçok faydası var. Bir çoğumuz salebi tadı ve güzel kokusu için tüketsek de esasında salebi faydaları için de içmek gerekir.

Özellikle soğuk kış günlerinde sıklıkla tüketilen ve içerisinde yüksek miktarda kalsiyum, potasyum ve C vitamini bulunduran salebin bağışıklık sistemini güçlendirip grip ve nezle gibi hastalıklara da faydası vardır. Peki salebin faydaları nelerdir?

Salebin faydaları nelerdir

Salep faydaları saymakla bitmeyen bir içecektir. Özellikle kış aylarında birçok hastalığa faydası ile bilinir.

Sağlığa olan faydaları

Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

İçerdiği protein ve kalsiyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

Göğüs bölgesini yumuşatmaya yardımcı olur.

Zihni canlı ve dinç tutar. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendirir.

Karnı tok tutar, enerji verir ve zinde tutar.

Bronşit gibi rahatsızlıklar yüzünden yaşanan öksürüğü keser ve boğazların yumuşamasına yardımcı olur.

Kış aylarında içildiği zaman vücut sıcaklığını artırır.

Hemoroid şikayetlerinin azaltılmasında mühim bir rol oynar.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık ve şişkinliğin önüne geçer.

Kadınlarda adet döngüsünün düzene girmesini sağlar.

Hazmı kolaylaştırır ve mide ağrılarına iyi gelir.

Bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkili bir rol oynar.

Düzenli olarak salep içmek anne sütünü artırabilir.

Şekersiz içilen salep yağ yakımını basitlaştırır ve zayıflamaya destek olur.

Cinsel gücü artırıcı özelliği vardır.

Salep nasıl yapılır?

Salep sağlığa olan faydaları ile öne çıksa da onu asıl çekici kılan müthiş lezzetidir. İşte pratik şekilde yapabileceğiniz bir salep tarifi.

Malzemeler:

1/2 bardak şeker

1 tatlı kaşığı hakiki salep

1 litre süt

Tarçın

Öncelikle kuru halde olan şeker ve salebi iyice karıştırın. Sonrasında sütü kaynatın ve kaynayan sütün içine karıştırılmış olan şeker ve salebi yavaşça dökün. Aşağı yukarı 5-6 dakika boyunca kıvama gelinceye kadar aralıksız karıştırın. Hazırladığınız salebi fincanla servis edin ve içine biraz tarçın ekleyin.

Salebin besin değerleri (1 fincan)